Экотропы Перми: где прогуляться по лесу, не выезжая из города

Здесь можно провести время с пользой для ума и тела. Фото: prirodaperm.ru

Лето, пожалуй, лучшее время для прогулок на природе. Однако не у всех пермяков есть возможность уехать за город или добраться до отдаленных уголков природы. Тогда они идут в ближайший лес и гуляют по обустроенной экотропе. Здесь можно провести время с пользой для ума и тела. «Комсомолка» составила подборку интересных и насыщенных зеленью экологических троп города.

Экологическая тропа «Ивинская»

Экотропа расположена в микрорайоне Садовый рядом с улицей Старцева. Ее протяженность составляет 2,5 километра. Маршрут проложен по живописной части долины реки Ива. На протяжении тропы установлены аншлаги, которые посвящены деревьям и растениям долины реки Ива, а также малым рекам Перми.

На протяжении экотропы установлены информационные стенды. Фото: Екатерина Оборина

На тропе имеются деревянные настилы, перила, скамейки, клумбы, высажены многолетние растения и развешаны гнездовья для птиц.

Маршрут проложен вдоль долины реки Ива. Фото: Екатерина Оборина

Как найти: необходимо доехать до остановки общественного транспорта «Микрорайон Садовый». Вход на тропу расположен напротив дома по улице Старцева, 1.

Длина пути 2,3 километра. Фото:prirodaperm.ru

Экологическая тропа «Сад Соловьев у речки Уинки»

Маршрут создан в овраге вдоль речки Уинкимежду улицами Гайдара и Пушкарской. Экотропа предназначена для тихого и спокойного отдыха. Здесь можно неспешно прогуляться, послушать пение птиц или просто посидеть на деревянном мостике и помечтать.

Начало экотропы. Фото: Екатерина Оборина

Вдоль экотропы установлены информационные стенды с полезной экологической информацией и интересными фактами о природной территории. По пути можно увидеть «Трухлявый заповедник», «Домики для птиц» и «Дождевой сад», который очищает воду, стекающую в реку с улиц.

На экотропе обустроен «Домик для насекомых». Фото: Екатерина Оборина

Как найти: экотропа находится в микрорайоне Садовый. Вход на тропу начинается возле дома по улице Аркадия Гайдара, 3.

Сад Соловьев у речки Уинки создан в овраге между улицами Гайдара и Пушкарской. Фото: Екатерина Оборина

Экологическая тропа «По следам Миндовского»

Тропа расположена на территории Серебряного парка в долине реки Данилихи, между Индустриальным и Свердловским районами города. Маршрут пролегает по территории бывшего питомника и «мичуринских садов», основателем которых является озеленитель Валентин Миндовский. Протяженность экотропы – 3,5 километра.

Длина маршрута составляет 3,5 километра. Фото: prirodaperm.ru

В парке имеется богатое разнообразие зеленых насаждений. В долине реки обитает более 61 вида птиц, включая гнездящихся, зимующих, транзитных. По пути расположены мостики через Данилиху, стенды с информацией о флоре и фауне экотропы, навигационные указатели. Также на экотропе обустроены игровые площадки. Кроме того, во время прогулки посетители могут покормить уточек и лесных птиц.

Маршрут проложен вдоль долины реки Ива. Фото: Екатерина Оборина

Как найти: начало тропы находится на улице Серебрянский проезд, 19.

«Дорога домой» в Черняевском лесу

Это одна из самых больших экологических троп в Перми. Ее протяженность – 4,5 километра. Маршрут проходит по территории Черняевского леса.

Маршрут проходит по территории Черняевского леса. Фото: Екатерина Оборина

Здесь можно прогуляться по сосновому, осиновому и смешанным лесам. На тропе имеются пикниковые места отдыха и уличные тренажеры. На деревьях установлены дуплянки и кормушки для зимней подкормки птиц.На маршруте также стоят информационные стенды, описывающие флору и фауну леса.

Вдоль маршрута установлены информационные стенды. Фото: prirodaperm.ru

Как найти: вход от остановки общественного транспорта «9 мая». Далее необходимо пройти по указателям до входной группы экологической тропы.

Экотропа «Тайны реки Гайвы»

Тропа расположена в микрорайоне Гайва, в долине реки Гайва. Эта экотропа представляет собой замечательную площадку, на которой можно познакомиться с прекрасным ландшафтом соснового леса, луга, родников и зарослей плодовых деревьев и кустарников.

Она имеет два маршрута. Протяженность одного составляет 3 километра. Он предназначен для неспешной прогулки по долине, знакомства с природой и отдыха. Протяженность второго 1,5 километра. Он подойдет для экологического образования и ведения исследовательской деятельности.

Тропа расположена в долине реки Гайва. Фото: prirodaperm.ru

По пути установлены информационные стенды с экологической информацией, интересными фактами о природной территории, историей создания экотропы, биологических видах растений и животных, обитающих на ней. Долина реки Гайвы включает в себя сосновые леса, луга, болотистые участки, заросли деревьев и кустарников.

Как найти: необходимо доехать до остановки общественного транспорта «5-й микрорайон», а далее пройти по улице Вильямса в долину реки Гайва.

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