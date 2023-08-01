Пермяков приглашают в Средневековье

Фото: клуб "Уральские белки"

В архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» 5 и 6 августа пройдет фестиваль исторической реконструкции «На Хохловских холмах» (0+). В этом году события фестиваля полностью посвящены эпохе Средневековья.

На фестивальных площадках можно будет увидеть оружие и доспехи времен Средневековья, посмотреть на состязания мечников и лучников, сфотографироваться в образе старинного рыцаря, пройти мастер-классы по плетению кольчуг, прядению и созданию «кукол на палочке».

Торжественное открытие фестиваля «На Хохловских холмах» состоится 5 августа в 12 часов. После этого пройдет турнир «Parma Challenge», во время которого участники из разных городов России проведут одиночные бои на мечах в рамках этапа кубка «Донжон».

6 августа на ристалище состоится спарринг на мягких мечах в защитном снаряжении и стрельба из традиционного лука.

Фото: клуб "Уральские белки"

Оба дня будет работать выставка оружия из археологической коллекции Пермского краеведческого музея. На детской площадке можно будет поиграть в народные подвижные и настольные игры.

Средневековую атмосферу поддержат актеры питерского театра «Рейнеке» московского «Мистерион», странствующие музыканты столичного ансамбля «Алкантар» и фольклорные коллективы Пермского края.

Фестивальные площадки будут работать 5 и 6 августа с 11:00 до 17:30.

Стоимость билетов: 450 рублей, дети до 3 лет – бесплатно, дети с 3 до 7 лет - 150 рублей, дети с 8 до 18 лет - 200 рублей, льготники - 350 рублей.

Как доехать: на автобусе № 340 «Пермь - Хохловка», на своем автомобиле по дороге «Пермь-Ильинский», расстояние от Перми – 45 километров.