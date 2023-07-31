Пошутила над интимным недостатком: пермяк получил восемь лет за жестокое убийство возлюбленной

После убийства он накрыл жертву одеялом и, уходя, прихватил на тумбочке телефон Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

26 июля Марина Александровна могла бы отметить свой 50 - летний юбилей. Но женщина уже пять месяцев лежит в могиле. А единственный сын, инвалид 3 группы, вынужден жить один и справляться с трудностями самостоятельно, без мамы.

Роковой женский день

8 Марта оказалось последним праздником в жизни пермячки. В тот день она пригласила в гости знакомого по имени Андрей. Мужчина моложе, ему 43 года, одинокий, как и она. Положительный, не судимый, имеет удостоверение участника боевых действий.

Оба были знакомы давно и когда-то даже имели близкие отношения. И в тот вечер снова решили встретиться. Сначала сидели на кухне, выпивали. В компании были Марина, Андрей, сын Марины и его друг.

Марина сидела на коленях у Андрея. Потом женщина опьянела и ушла спать. Позднее и Андрей решил пойти отдыхать, спросил разрешения у 20-летнего сына хозяйки, можно ли остаться. Сын разрешил и даже отвел друга мамы в одну из комнат. Знал бы молодой человек, что оставил в квартире убийцу...

На утро гость его разбудил и попросил открыть вторую дверь - общую в коридоре. Тело матери сын обнаружил только днем. Вызвал полицию и сообщил, что в квартире ночевал мамин знакомый.

Убийца не скрывался

Убийца был у себя дома, когда к нему пришли сотрудники уголовного розыска. Во время проверки показаний на месте Андрей рассказал, что случилось той ночью:

- Я у нее просил интимных отношений. Она не отказывалась, все нормально было. Но потом ей что-то не понравилось. Возможно, это из-за моей паховой грыжи. Она стала отшивать меня, у меня в голове перемкнуло, и я пошел на кухню за ножом.

Мужчина взял нож, которым пару часов назад резали закуску, и направился с ним к женщине. Бедняжка даже не успела позвать на помощь...

Наносил удары в пах

- Я ей закрыл рот одной рукой, а второй наносил удары. В область живота и в область паха, - рассказывал на допросе преступник. После убийства он накрыл жертву одеялом и, уходя, прихватил на тумбочке телефон хозяйки.

Ножевых ранений на теле убитой было восемь. Присутствующие на следственном действии обратили внимание, что обвиняемый на манекене показал удар ножом в пах. И это говорило о том, что Андрей был очень зол на Марину. И дело не в отказе в интимной близости, а в том оскорблении со стороны женщины.

Что именно сказала потерпевшая, Андрей не мог вспомнить, но оскорбление привело его в ярость.

Потерпевшая нецензурно высказалась, оскорбила обвиняемого настолько, что он принял решение совершить особо тяжкое преступление, - сообщил следователь СО по Свердловскому району город Пермь СУ СК РФ по Пермскому краю Александр Казаков. - Отправной точкой, со слов обвиняемого, было, именно, оскорбление. Эта тема для обвиняемого - больная, физический недостаток у мужчины с 2015 – 2016 года и причиняет ему дискомфорт.

Преступник, жестоко расправившийся с беззащитной женщиной, считается ранее не судимым. В прошлом он привлекался за угрозу убийством, но дело прекратили за примирением сторон.

- Обвиняемый по месту жительства характеризуется положительно, - добавил Александр Казаков. - Проходил военную службу, участвовал в боевых действиях. Типовым убийцей, маньяком он не является. Подобных преступлений ранее не совершал.

Суд Свердловского района города Перми под председательством Валерия Слобожанина приговорил убийцу к восьми годам колонии строгого режима. После оглашения приговора осужденный наотрез отказался общаться с журналистами, вел себя довольно агрессивно. В законную силу решение суда еще не вступило.