Пропавший 18-летний житель Прикамья решил в одиночку покорить перевал Дятлова

Перевал Дятлова даже летом покорить непросто. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Мы уже писали о том, что екатеринбургские волонтеры из поискового отряда «Прорыв» объявили розыск 18-летнего жителя села Култаево из Пермского края. К ним обратилась его мама и сообщила, что ее сын, возможно, отправился покорять перевал Дятлова.

Как известно, на этом перевале в горах Северного Урала в 1959 году трагически погибла группа уральских студентов, и это место теперь неизменно привлекает любителей экстремального.

Волонтеры разместили на своей странице ВКонтакте приметы пропавшего юноши, сообщив, что он нуждается в медицинской помощи.

Связь с пропавшим парнем прервалась 26 июля. Два дня спустя подоспели утешительные новости: его нашли живым.

- Сработала наша ориентировка, - сообщили в поисковом отряде «Прорыв». – С нами связался руководитель организованной тургруппы, которая отправилась на перевал Дятлова, и рассказал, что похожий по приметам парень прибился к их группе. Все подробности выяснятся, когда группа вернутся с перевала.

По некоторым данным, пропавшего прикамца туристы нашли в палатке, обогрели, накормили и взяли с собой. Таким образом, мечта парня попасть на перевал Дятлова, похоже, осуществится.

- Группа должна вернуться с перевала через пару дней, тогда пропавшего молодого человека передадут полиции и его маме, - сообщили волонтеры.

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