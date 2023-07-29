В Прикамье резко подорожал картофель, но подешевели помидоры

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- Это же надо, картошка по 60 рублей! – делает круглые глаза покупательница. - И это у нас, в «картофельном» Пермском крае!

На мини-рынке по соседству с супермаркетом цены не ниже. А свежую картошечку величиной с крупный горох бабушки продают и вовсе по 200 рублей за килограмм.

- Так ведь она только-только пошла! – оправдываются они.

Действительно, из свежего урожая в магазинах и на мини-рынках появились лишь томаты да вишня. И они сразу подешевели: те же помидоры весной стоили в магазинах не меньше 150 рублей, а теперь средняя цена на них – 120. Вишня, та и вовсе подешевела практически в два раза, и на рынках килограмм ягод предлагают за 150 рублей, в магазинах – за 200.

Но вот на другие овощи – на морковь, лук, капусту, свеклу цены за первую половину лета что на рынках, что в магазинах выросли вдвое. Например, за килограмм моркошки теперь придется выложить не менее 70 рублей, и почти столько же за кило репчатого лука.

У жителей Прикамья в связи с этим – легкая тревога: неужели заморозки в начале лета и нагрянувший следом засушливый жаркий период погубили урожай? И цены на «свежие витамины» этой осенью не будут падать, а продолжат расти?

- Урожай в хозяйствах не пропал, - успокаивает кандидат сельскохозяйственных наук Антон Лещев. – Наоборот, он может быть неплохим там, где организовано поливное земледелие и соблюдается агротехника.

А значит, стоит ожидать сезонного снижения цен на овощи и фрукты?

- Действительно, Минсельхоз России не прогнозирует каких-либо сложностей с урожаем в этом году, - объясняет экономист Дмитрий Клещев. – Были регионы, где стояло засушливое лето, как например, в Приволжье. А где-то, наоборот, шли проливные дожди. И в целом по стране никакого дефицита на рынке продовольствия, в том числе и овощной продукции не ожидается. Так что, начиная с августа, до октября мы наверняка будем наблюдать снижение цены и на картофель, и на морковь, и на свеклу, и на яблоки, и на все прочие сельскохозяйственные продукты.

Впрочем, вполне вероятно, овощи и фрукты в этом сезоне будут дешеветь не столь заметными темпами, как в предыдущие годы.

- Скорее всего, их заметному удешевлению будут препятствовать два фактора: происходящий сейчас рост цен на горюче-смазочные материалы, а также ослабление рубля, - говорит эксперт. - И все будет зависеть от того, насколько удастся уменьшить влияние этих факторов.