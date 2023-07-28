На перевале Дятлова пропал 18-летний пермяк

О судьбе молодого человека ничего не известно с 26 июля. Фото: Николай Варсегов/Поисковый отряд "Прорыв"

На перевале Дятлова пропал 18-летний Даниил Карпиков. Об этом сообщает поисковой отряд «Прорыв». При каких обстоятельствах исчез Даниил и был ли он в составе туристической группы, не сообщается. О судьбе молодого человека ничего не известно с 26 июля.

Место исчезновения: Пермский край, Култаевское СП, п. Объект КРП - Свердловская обл., Ивдельский ГО, Перевал Дятлова.

Приметы

Рост 190 сантиметров, худощавого телосложения, карие глаза, светлые волосы. Был одет в темные спортивные штаны, черную куртку, черную бейсболку, черные с белыми вставками кроссовки. С собой была синяя спортивная куртка, черный рюкзак с металлической ручкой.

Дополнительно волонтеры сообщают, что Даниил может нуждаться в медпомощи. Всем, кому что-либо известно о его местонахождении пропавшего, просят сообщать руководителю поискового отряда Наталии по телефону 8-900-044-02-20 или в полицию по телефону 8 (343) 862-24-42.

UPD: Вечером 28 июля волонтеры сообщили радостную весть: Даниила нашли живым. В беседе с корреспондентом "Комосомлки" волонтеры рассказали, что парень не был в составе тургруппы, он находился на перевале один, другие подробнсоти обещали сообщить позже.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Четыре черных понедельника: что случилось с мальчиками, пропавшими при очень странных обстоятельствах

Школьники и студенты бесследно исчезали друг за другом по пути в учебные заведения Перми, а один из них и вовсе исчез прямо с урока физкультуры (Подробнее...)