В Перми нашелся аферист, предлагающий получить маткапитал, не рожая ребенка

Суд учел, что женщина признала вину и раскаялась. Фото: Shutterstock

Деньги, которые государство выплачивает за рождение детей¸ не дают покоя многим мошенникам. Вот и в Перми нашелся аферист, предлагающий женщинам получить маткапитал, не рожая ребенка.

35-летняя Татьяна (имя изменено – Ред.), в прошлом судимая за кражи, жила в общежитии, работала мойщицей посуды в кафе и нуждалась в деньгах. Мужчина предложил ей участие в своей афере, пообещав 100 тысяч рублей сразу же после успешной операции с обналичиванием денежных средств. Оставшуюся же сумму в 400 с лишним тысяч (сумма маткапитала составляет 524 527 рублей 90 копеек) он собирался оставить себе.

Мошенник заказал в интернете справку о том, что девочка, рожденная 25 мая 2022 года, осмотрена врачом–педиатром. Нашелся и «свидетель родов», мнимая повитуха, которая, якобы, присутствовала на родах в домашних условиях. Женщина эта была соседкой Татьяны по общежитию. Соучастнице за то, что она подтвердила факт родов, аферист пообещал 10 тысяч. В итоге отдал всего пять.

Дальше Таня с двумя поддельными документами - справкой педиатра и справкой от «повитухи» на дому - отправилась в ЗАГС и благополучно получила свидетельство о рождении нерожденного ребенка.

Оставалось обратиться в МФЦ, чтобы подать заявление в отделение фонда пенсионного и социального страхования на получение материнского капитала. Но там лжематери отказали. Не потому, что вычислили подделку - сотрудникам МФЦ стало известно, что женщина лишена родительских прав. Оказывается, у Татьяны есть родной сын, который не живет с ней. И она не могла получить материнский капитал на несуществующего ребенка, так как он у нее считался не первым, а вторым. Но и на второго ребенка маткапитал ей не полагался, поскольку первого она была лишена. Благодаря этим юридическим моментам мошенническая схема не сработала.

А затем в отношении лжематери было возбуждено уголовное дело.

- Уголовное дело расследовалось по «Покушению на мошенничество при получении выплат в крупном размере», - рассказала Елена Пугачева, старший помощник прокурора Мотовилихинского района города Перми. - Максимальное наказание по этой статье - до шести лет лишения свободы. Но к моменту слушания дела обвиняемая считалась ранее не судимой, судимости прошлые за кражи погашены.

Государственный обвинитель просил подсудимой три года лишения свободы. Суд учел, что женщина вину признала, каялась. Приговор мошеннице – два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Но после того, как афера с маткапиталом не прокатила, Татьяна решила «заработать» другим способом. Она подошла к мужчине, который сидел на лавочке на остановке, и вырвала у него сотовый телефон. Возможно, следующий суд вынесет грабительнице уже другой приговор - связанный с реальным лишением свободы.

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