У братьев из Прикамья одна болезнь на троих

Трех братьев мама воспитывает одна. Фото: "Дедморозим".

В одной семье в Пермском крае живут три брата, у которых одинаковое заболевание - миодистрофия Дюшенна. Это генетическое заболевание, из-за которого не вырабатывается белок дистрофин. Постепенно мышцы мальчиков разрушаются, лишая их возможности двигаться и даже дышать.

Мише - 13 лет, Максиму - 11, Паше - 7 лет. Мама Надежда воспитывает мальчиков одна. Сейчас они подопечные благотворительного фонда «Дедморозим».

Раньше братья бегали, а теперь без помощи мамы не могут передвигаться в инвалидных креслах.

Надежда рассказывает, что 11 лет не могла смириться с диагнозом, но со временем, глядя на то, как сыновья растут, не отчаивалась.

- Я живу ради своих любимых лучиков света, делаю все возможное для их здоровья счастья, ценю каждый день, проживая вместе с ними, отдавая сыновьям заботу и любовь, - говорит Надежда.

Дома дети учатся по школьной программе. Миша любит играть в Minecraft. У Максима руки почти не двигаются, и он наблюдает за братом. А младший Паша с увлечением разглядывает книги о насекомых.

Конечно, семье не просто. Кроме расходных материалов к откашливателю и шезлонга для купания Паши, каждому из братьев нужна функциональная кровать. Общая стоимость всего оборудования и расходных материалов - 440 800 рублей.

Помочь Надежде и ее мальчикам можно переведя любую сумму пожертвования, подробнее здесь.

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