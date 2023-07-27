Лучших следователей из Москвы направили под Пермь, чтобы найти убийц сожженной девочки

Следователь СКР уже работает в Октябрьском. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае работаеют сотрудники СК России из отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России. Они направлены из Москвы для расследования резонансного уголовного дело о сожженной девочке в поселке Октябрьский.

Сотрудники из центрального аппарата СК прибыли в Октябрьский после того, как уголовное дело было передано из Прикамья в Москву по распоряжению главы ведомства Александра Бастрыкина.

Напомним, жестокое преступление было совершено 8 июля. Возле железнодорожных путей был найдено тело обгоревшей, истерзанной 16-летней девочки. Аню (имя изменено – Ред.) заметил машинист поезда и сообщил на станцию. За жизнь ребенка боролись лучшие врачи Перми, но через 10 дней она скончалась.

Она успела сказать, кто с ней это сделал, по подозрению в преступлении задержали друга Ани, 16-летнего подростка. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство с особой жестокостью».

Жители поселка Октябрьский объединились и всеми силами помогают родителям убитой девочки найти всех виновных, они требуют тщательного и объективного расследования. Создали петицию с требованием наказать всех причастных к убийству Анны, ее подписали уже более 135 тысяч человек.

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