В Прикамье возвращаются засуха и 30-градусная жара

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Передохнули от засушливой жары, и хватит – примерно так в двух словах можно расшифровать прогнозы синоптиков на ближайшие дни.

Действительно, многим по душе была вполне себе нормальная июльская погодка, которая стояла последнюю пару недель, – с короткими дождиками, с прохладными ночами. И вот погода начала резко меняться.

- В Прикамье установился антициклон, вновь будет сухо и жарко, - говорит руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов.

Уже в пятницу, 28 июля, днем в Перми температура повысится почти до +30 градусов. А в выходные в Пикамье и вовсе наступит настоящая жара.

- Столбик термометра в субботу и воскресенье может преодолеть отметку в +32 градуса не только на юге края, но и в Перми, - сообщил Павел Смирнов. – И даже в северных территориях края потеплеет до +27 градусов или даже больше.

По ощущениям будет жарче

Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни будет не только жарко, но и душно.

- По ощущениям погода будет восприниматься, как еще более жаркая, - объясняет Павел Смирнов. - Дождей не ожидается, будет ясно. Но в воздухе, тем не менее, будет наблюдаться повышенная влажность. Кроме того, в субботу мы не сможем охладиться на улице на ветерке из-за почти полного штиля. В воскресенье если и будет дуть ветер, то несильный.

Ночью также не особо удастся проветрить квартиру.

- Температура воздуха по ночам в городах будет приближаться к 20 градусам, - говорит Павел Смирнов.

Тридцатиградусная жара, по прогнозам синоптиков, продержится у нас достаточно долго – как минимум, до середины следующей недели, а скорее всего, и дольше. Так что и в августе нам нелишне будет вспомнить советы врачей, что делать в жаркую погоду, – надевать головной убор на солнцепеке, одеваться в одежду из легких натуральных тканей, пить побольше жидкости, но не злоупотреблять кофе, пивом и крепкими напитками, дабы не перегружать сердце.

Не купайтесь, когда цветет вода

В выходные многие постараются съездить на водоемы. Дело хорошее. Но санврачи напоминают, что сейчас уже лучше не заходить в речки и озера из-за цветения воды.

«До Ильи мужик купается, а с Ильи с рекой прощается», - гласит народная мудрость. Вообще-то Ильин день 2 августа, и вроде бы время для купания еще есть. Но нынче из-за особенностей погоды вода в прикамских водоемах зацвела намного раньше, и в ней сейчас много сине-зеленых водорослей, которые выделяют токсины, вредные для кожи и дыхательной системы.

Так что если уж не удержались и окунулись в воду, лучше потом не забыть ополоснуться дома под душем.