«Хочу синие волосы и острые ногти». Пермячка не узнала своих детей после поездки в лагерь

Подпись: - Я волосы в синий, ты - в зеленый! С мамами договоримся! Фото: Евгения ГУСЕВА

«Мой кисулик в октябре просит себе белку на ДР, и без белки мне еще недели две держать свой магнум в кобуре. Белок ты менял, двигай шерстью, белок ты менял...»

- Думаете, это просто набор нелепых фраз? - говорит многодетная мама Елена. - Нет, это песня, под которую дети в лагере делали зарядку. К ней, кстати, тоже есть вопросы. Не упражнения, а какие-то дикие кривляния.

Ее 11-летняя Света и 8-летний Миша на днях вернулись из лагеря. Из воспитанных ребятишек превратились в неуправляемых подростков. И что с ними теперь делать?..

Незрелые тащат все подряд: матерные словечки, дурацкие прически, нелепые привычки. Фото: Евгения ГУСЕВА

КРАШЕНЫЕ МАЛЬЧИКИ

- Это я есть не буду! - заявляет Миша, отодвигая в сторону тарелку супа. - Дайте лучше чипсов.

Оказывается, в лагере вполне можно было прожить без завтрака или обеда. Сладости родители везут мешками, и отдыхающие плотно подсели на «запрещенку».

- Я, значит, у плиты стою часами, а тебе чипсы. Похоже, ты садишься на диету, другой еды до вечера не будет.

Да-а, мама не легкомысленные вожатки, с ней шутки плохи. Пришлось Мише снова полюбить гороховый суп.

- Мам, а давай мне волосы в синий цвет покрасим, - заявил сытый сын. - В лагере многие парни крашеные ходили. Почему мне нельзя?

Пришлось объяснять, что через месяц начнется школа, куда с синими волосами не пустят. Прибежала Света и потребовала денег на длинные и острые ногти. Денег не получила и прицепила пластмассовый маникюр голубого цвета.

Но на этом заскоки девочки не закончились. Света отказалась носить одежду, в которой ходила.

- Вообще-то мы это все купили тебе перед лагерем, и ты выбирала сама, - напомнила мама.

- Да, но сейчас они мне не нравятся. Старшие девочки этот отстой не носят. На улицу я в этом не выйду. Тем более с Мишкой. Он ведет себя как кринжовый.

- Кринжовый - это как?

Переводим. Кринж (он же испанский стыд) - это когда позорится кто-то другой, а стыдно тебе.

Детей нужно понять и простить. Фото: Евгения ГУСЕВА

ПОДРОСТКОВАЯ СТАДНОСТЬ

- Если говорить про нормы развития, то ребята, которым 11 - 13 лет, перестают признавать авторитет родителей, - объясняет практикующий врач-психотерапевт, психоаналитик с 20-летним стажем Николай Стрелков. - В этом возрасте они отходят от того, что правильно и неправильно с точки зрения семьи, им хочется создать что-то свое. Это сепарация - отделение от родителей. В это время и появляются кумиры вне семьи. Это подростковая стадность, где будут укореняться порой очень сильно бесящие взрослых идеи. Им хочется найти свою идентичность не внутри, а за пределами семьи. Они начинают все тащить из этого наружного мира. Незрелые тащат все подряд: матерные словечки, дурацкие прически, нелепые привычки.

ЧТО ДЕЛАТЬ РОДИТЕЛЯМ?

- Понять и простить, - это все, что нужно сделать, - говорит психолог. - Если подростку сейчас это нужно, дайте ему на время отделиться и побыть другим, потому что подростковый возраст все обязаны пройти. Если он не пройдет в 14 лет, пройдет в 34 года, только с большими последствиями и большим вредом для психики. Мы с друзьями, когда на первом курсе в колхоз ездили, за две недели научились материться. Вернулись в институт, через пару недель все обратно окультурились.

- С детьми нужно договариваться, - считает Сергей Большаков, председатель Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в Пермском крае. - Все мы знаем, что фундамент - это семья, а лагерь - это всего лишь катализатор. Если в лагере была организована хорошая программа, дети не должны привезти домой какой-то предмет конфликта. Да, заинтересованность быть похожими на сверстников всегда будет, но если в семье нормальные, доверительные отношения, то договориться удастся.

Ребята, которым 11 - 13 лет, перестают признавать авторитет родителей. Фото: Евгения ГУСЕВА

Совет опытной мамы: «Главное - не дать им наломать дров»

Имея двух взрослых детей и сына-школьника, тоже вставлю свои «пять копеек». Со старшими я успела испытать все заскоки взрослеющих детей. Благо подростковый возраст сына прошел без длинных волос, проколов и татуировок, хотя его друзья перекрашивались в блонд, курили и выбривали виски. Проблемы были в другом - сын начал «забивать» на домашние дела и учебу и чуть не вылетел из гимназии. Ругались, мирились, разговаривали…

В итоге в десятом классе он взялся за ум, подтянулся до хорошиста, великолепно сдал ЕГЭ и сейчас оканчивает один из лучших вузов страны.

А вот дочку лихорадило как раз на внешности: «Хочу выкраситься в розовый», «А сегодня - в голубой», «Юле мама разрешила татушку набить, мне тоже нужно», «Яна пупок проколола, ну почему мне одной никогда ничего нельзя?»

Многое я не позволяла. Запреты в основном касались ее тела: ни проколов, ни татуировок до совершеннолетия не было. Зато с одеждой и цветом волос экспериментировать мы пытались. Причем красились только летом, в каникулы. Еще помню, чтобы создать видимость пирсинга носа, купила ей сережки-обманки на магнитиках.

- Хочешь поставить тоннели в уши - жди 18! Исполнится - сама решай и делай, что хочешь! - нередко во время очередной ссоры в сердцах говорила я. Но чем ближе был день совершеннолетия, тем больше появлялось страхов, что она учудит.

- Ну что, мамочка, смотри, я язык проколола, - с гордостью похвасталась дочь на следующий же день после дня рождения.

Вздохнула, но ничего ведь не возразишь, договор есть договор. А потом язык распух, пришлось полоскать, пить обезболивающие и отказаться от любимых соков.

Я с тревогой ждала следующего «взрослого» шага. И дождалась: татуировок и проколов носа не было, зато на все лето моя 19-летняя дочь укатила в Турцию - спортивным аниматором в отеле. Она самостоятельно оформила загранпаспорт, рабочую визу и уже второй месяц живет в другой стране, проводя для туристов по четыре тренировки в день. И счастлива: лопает фрукты, купается в море и получает зарплату в долларах.

Помогли ли запреты? Уверена, что до 18 лет я не дала ей наломать дров.

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