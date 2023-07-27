В Перми планируют ежегодно увеличивать стоимость проезда в городском транспорте

Изменение стоимости проезда будет происходить не ранее 15 апреля. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми планируют изменить методику расчета тарифа на проезд в автобусах и трамваях. Соответствующий проект департамент транспорта администрации Перми представил депутатам гордумы в ходе рабочего совещания 26 июля.

Новый предлагаемый вариант будет содержать три расчетных величины, которые будут учитываться в статьях расходов на транспортную работу. Это индекс потребительских цен, а также стоимость нефтепродуктов и цены на машины и оборудование.

В мэрии отмечают, что это позволит не только корректно сформировать и сбалансировать бюджет, но и в дальнейшем обеспечить качество работы транспорта. В первую очередь индексация тарифа необходима для сохранения и увеличения объёма транспортной работы, в том числе количества рейсов и маршрутов на линии.

Тариф на проезд в общественном транспорте Перми планируется пересматривать не чаще одного раза в год. Таким образом, изменение стоимости проезда будет происходить не ранее 15 апреля каждого года. Согласно инициативе, в среднем размер оплаты власти намерены повышать на 4% от действующего тарифа.

До конца августа новую методику расчета планируется актуализировать. После чего документ будет направлен на рассмотрение в Пермскую городскую Думу. Обсуждение данного проекта запланировано на сентябрь-октябрь этого года. Новый тариф планируется утвердить до внесения проекта бюджета на ближайшие три года.

В департаменте транспорта отмечают, что средства от доходов транспортной отрасли вкладываются в ее развитие. Только за последние три года на городские маршруты вышло около 670 новых автобусов. В этом году запустили автобусные маршруты №37 и №71, а также продлили №17. Кроме того, с 1 сентября запланирован запуск экспресс-маршрута №1т от центра города до Заозерья, а в конце третьего квартала – электробусов на маршруте от ЖК «Погода» до Перми-2.

На 2024 и 2025 годы власти Перми анонсировали запуск новых автобусных маршрутов вместо маршрутных такси №4т, 5т, 8т, 10т и 11т. Также сейчас прорабатывается вопрос запуска автобусов большого класса вместимости на магистральных маршрутах, связывающих Кировский, Орджоникидзевский районы и центр города.