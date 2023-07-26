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Общество26 июля 2023 9:38

Житель Прикамья нашел в притоке Камы американский револьвер XIX века

В его барабане сохранились шесть патронов
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
У Александра Новикова теперь осталось только фото найденного револьвера.

У Александра Новикова теперь осталось только фото найденного револьвера.

- Честно говоря, я был в шоке от такой находки! – рассказывает теперь житель села Бондюг Александр Новиков. – У меня в руках был настоящий револьвер! Причем заряженный. Заржавевший барабан не крутился, но в нем были видны латунные патроны.

Такие револьверы выпускали для русской армии в США. Фото героя публикации.

Такие револьверы выпускали для русской армии в США. Фото героя публикации.

Находку вытянул поисковым магнитом

В старинном селе на севере Пермского края под Чердынью Александр Александрович руководит небольшим муниципальным предприятием «Бондюжское» - следит за состоянием водопроводных сетей и дорог в населенном пункте.

- У меня раньше вообще никаких хобби не было, - говорит он. – Времени на досуг мало, мне ведь и в колодцы приходится самому лазить, и трубы сваривать. А тут вдруг заело – приятель приобрел поисковый магнит, который в водоемы забрасывают и ищут всякие железяки. Думаю, дай попробую, и попросил у него попользоваться. Село ведь у нас древнее, на берегу речки Бондюжанки, например, стоит церковь, построенная в середине 19 века, вдруг в ее водах что-нибудь редкое удастся найти?

Первые же забросы магнита принесли неожиданный результат. Очистив выуженную из воды увесистую железку, Александр Александрович понял, что у него в руках огнестрельное оружие.

Фото старинного револьвера с сайта компании Смит и Вессон.

Фото старинного револьвера с сайта компании Смит и Вессон.

Выстрелить из-за ржавчины не получится

- Найденный ржавый револьвер я показал у нас на работе и выложил фотографию на своей страничке ВКонтакте, - рассказывает Александр Александрович. - Эти снимки в соцсети увидел мой старший сын, он сейчас лежит с легким ранением в госпитале. Как и старший сын Юрий, Стас служит сапером по контракту в зоне СВО. Он написал мне, чтобы я был осторожнее – все-таки это боевое оружие. Но я и сам заранее решил, что все найденное в реке отнесу в музей.

Александр Новиков сразу же повез находку в музей. Фото: страница ВК героя публикации.

Александр Новиков сразу же повез находку в музей. Фото: страница ВК героя публикации.

Однако музейные работники находку не приняли. Объяснили: прежде, чем передать им в дар оружие, нужно пройти сертификацию в подразделении силовых структур. Мол, может быть там ствол на всякий случай просверлят, боек сточат…

И Александр Новиков понес находку в местный отдел полиции.

- Полицейские передавали револьвер из рук в руки, разглядывали, удивлялись, - рассказывает он. – Мне сказали, что его направят на экспертизу.

На днях в чердынский отдел полиции пришел ответ из экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Пермскому краю. По заключению экспертов, найденное нарезное огнестрельное оружие представляет собой 4,2 линейный револьвер системы Смита-Вессона модели 1880 года калибром 10,67 сантиметра. Но ни сам револьвер, ни патроны непригодны для стрельбы из-за ржавчины.

В документе говорилось, что револьвер, который теперь представляет разве что коллекционную ценность, обязательно передадут в фонды Росгвардии.

Найденный раритет жителю села не вернули. Фото героя публикации.

Найденный раритет жителю села не вернули. Фото героя публикации.

Обронили колчаковцы либо лесничий

Вдохновленный успехом житель села Бондюг попробовал еще забрасывать поисковый магнит в речку.

- Но больше ничего кроме ржавого ухвата не удалось вытащить! – смеется он. – А потом я утопил и сам магнит – видимо, он примагнитился к чему-то тяжелому: я пытался его что есть силы вытянуть за толстую веревку, но она не выдержала и порвалась.

Вот таким магнитом "рыбачил" герой публикации.

Вот таким магнитом "рыбачил" герой публикации.

Как оказался заряженный старинный револьвер в речке?

- По рассказам старожилов, река подошла в это место позже, раньше она текла в другом месте, - говорит Александр Новиков. – Возможно, револьвер обронил кто-то из колчаковцев, когда в Гражданскую войну они из Чердыни эвакуировались под напором красных. А может быть, в начале прошлого века его потерял какой-то полицейский-городовой или лесничий.

Справка «КП»

После Крымской войны в Росси задумались о том, чтобы обеспечить кавалеристов огнестрельным оружием. В 1869 году на вооружение русской армии был принят 4,2-линейный револьвер системы Смита-Вессона. Оружие выпускали в США в одноименной компании, а также на Тульском оружейном заводе. Модель 1880 года была чуть короче первоначальной, но все равно такой револьвер с 50 шагов пробивал десятисантиметровый брус.

Известно, что Великий князь Александр Александрович Романов охотился в Америке с таким револьвером на бизонов.

Но оружие, которое весило полтора килограмма, было тяжеловато, и в 1895 году на вооружение русской армии приняли револьверы системы Наган.

А «смит-вессоны» передали российской полиции и лесничим. В годы Первой мировой войны ими вооружали также ополченцев и тыловиков.

О РАЗНОМ