Житель Прикамья нашел в притоке Камы американский револьвер XIX века

У Александра Новикова теперь осталось только фото найденного револьвера.

- Честно говоря, я был в шоке от такой находки! – рассказывает теперь житель села Бондюг Александр Новиков. – У меня в руках был настоящий револьвер! Причем заряженный. Заржавевший барабан не крутился, но в нем были видны латунные патроны.

Такие револьверы выпускали для русской армии в США. Фото героя публикации.

Находку вытянул поисковым магнитом

В старинном селе на севере Пермского края под Чердынью Александр Александрович руководит небольшим муниципальным предприятием «Бондюжское» - следит за состоянием водопроводных сетей и дорог в населенном пункте.

- У меня раньше вообще никаких хобби не было, - говорит он. – Времени на досуг мало, мне ведь и в колодцы приходится самому лазить, и трубы сваривать. А тут вдруг заело – приятель приобрел поисковый магнит, который в водоемы забрасывают и ищут всякие железяки. Думаю, дай попробую, и попросил у него попользоваться. Село ведь у нас древнее, на берегу речки Бондюжанки, например, стоит церковь, построенная в середине 19 века, вдруг в ее водах что-нибудь редкое удастся найти?

Первые же забросы магнита принесли неожиданный результат. Очистив выуженную из воды увесистую железку, Александр Александрович понял, что у него в руках огнестрельное оружие.

Фото старинного револьвера с сайта компании Смит и Вессон.

Выстрелить из-за ржавчины не получится

- Найденный ржавый револьвер я показал у нас на работе и выложил фотографию на своей страничке ВКонтакте, - рассказывает Александр Александрович. - Эти снимки в соцсети увидел мой старший сын, он сейчас лежит с легким ранением в госпитале. Как и старший сын Юрий, Стас служит сапером по контракту в зоне СВО. Он написал мне, чтобы я был осторожнее – все-таки это боевое оружие. Но я и сам заранее решил, что все найденное в реке отнесу в музей.

Александр Новиков сразу же повез находку в музей. Фото: страница ВК героя публикации.

Однако музейные работники находку не приняли. Объяснили: прежде, чем передать им в дар оружие, нужно пройти сертификацию в подразделении силовых структур. Мол, может быть там ствол на всякий случай просверлят, боек сточат…

И Александр Новиков понес находку в местный отдел полиции.

- Полицейские передавали револьвер из рук в руки, разглядывали, удивлялись, - рассказывает он. – Мне сказали, что его направят на экспертизу.

На днях в чердынский отдел полиции пришел ответ из экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Пермскому краю. По заключению экспертов, найденное нарезное огнестрельное оружие представляет собой 4,2 линейный револьвер системы Смита-Вессона модели 1880 года калибром 10,67 сантиметра. Но ни сам револьвер, ни патроны непригодны для стрельбы из-за ржавчины.

В документе говорилось, что револьвер, который теперь представляет разве что коллекционную ценность, обязательно передадут в фонды Росгвардии.

Найденный раритет жителю села не вернули. Фото героя публикации.

Обронили колчаковцы либо лесничий

Вдохновленный успехом житель села Бондюг попробовал еще забрасывать поисковый магнит в речку.

- Но больше ничего кроме ржавого ухвата не удалось вытащить! – смеется он. – А потом я утопил и сам магнит – видимо, он примагнитился к чему-то тяжелому: я пытался его что есть силы вытянуть за толстую веревку, но она не выдержала и порвалась.

Вот таким магнитом "рыбачил" герой публикации.

Как оказался заряженный старинный револьвер в речке?

- По рассказам старожилов, река подошла в это место позже, раньше она текла в другом месте, - говорит Александр Новиков. – Возможно, револьвер обронил кто-то из колчаковцев, когда в Гражданскую войну они из Чердыни эвакуировались под напором красных. А может быть, в начале прошлого века его потерял какой-то полицейский-городовой или лесничий.

Справка «КП»

После Крымской войны в Росси задумались о том, чтобы обеспечить кавалеристов огнестрельным оружием. В 1869 году на вооружение русской армии был принят 4,2-линейный револьвер системы Смита-Вессона. Оружие выпускали в США в одноименной компании, а также на Тульском оружейном заводе. Модель 1880 года была чуть короче первоначальной, но все равно такой револьвер с 50 шагов пробивал десятисантиметровый брус.

Известно, что Великий князь Александр Александрович Романов охотился в Америке с таким револьвером на бизонов.

Но оружие, которое весило полтора килограмма, было тяжеловато, и в 1895 году на вооружение русской армии приняли револьверы системы Наган.

А «смит-вессоны» передали российской полиции и лесничим. В годы Первой мировой войны ими вооружали также ополченцев и тыловиков.