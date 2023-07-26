Откровение банкротного агента: Пермяки берут миллионные кредиты на красивую жизнь, кроликов и проституток

За отпущением долгов приходят либо разорившиеся бизнесмены Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Когда 30-летняя Ксения из Перми устроилась в юридический центр по банкротству ДолгOFF.НЕТ, у нее было стойкое убеждение, что за отпущением долгов приходят либо разорившиеся бизнесмены, либо обманутые мошенниками пенсионеры. Реальность оказалась гораздо ярче. Кто они, обладатели миллионных кредитов, жаждущие скорее сбросить с плеч груз долгов? О самых запомнившихся случаях Ксения рассказала «Комсомолке».

Позолотил путанам ручку

- В тот раз дверь в агентство открыла рука властной женщины. Рядом с ней неуверенно топтался мужичок в пиджаке. На жену смотрел с любовью и нежностью… пока мы не спросили, на что же были потрачены 4 миллиона кредитных денег, - вспоминает Ксения. - Товарищ резко покраснел, а его супруга начала судорожно щелкать ручкой. Выяснилось, что мужчина - начинающий бизнесмен. Кругленькую сумму в кредит он взял на открытие своего дела. Но, пока налаживал связи с партнерами, свернул куда-то не туда. В итоге в арендованном офисе так и не появилось необходимого оборудования, зато сам мужчина вкушал прелести лакшери-жизни. Катался на арендованных автомобилях класса премиум, ходил в самые крутые клубы, а по ночам зависал в саунах в компании путан. Жену же кормил сказками о развивающемся бизнесе и скорых доходах. А вот миллионный кредит от супруги и детей (а их у него трое!) тщательно скрывал.

Конец всему положила жена: ей не давали покоя ночные путешествия и следы помады на рубашках. Впрочем, скандалы пока были только из-за гулянок, о денежных проблемах женщина узнала чуть позже. Выяснилось, что за год кутежа все 4 миллиона рублей должник потратил. Параллельно он пытался зарабатывать деньги на разведении кроликов, хотел продавать тушки на мех. Но животные скончались, поскольку бизнесмену было не до них. И вот денег не осталось даже на ежемесячные платежи.

- При этом жизнь человека ничему не научила, - поражается Ксения. - Когда процесс банкротства уже был запущен, его жена несколько раз звонила в агентство и говорила, что он опять взялся за старое. За долги у семьи забрали машину, квартиру не тронули - единственное жилье, трое детей. О бизнесе тоже придется забыть: в течение 5 лет мужчина не сможет взять кредит или заем без указания на факт своего банкротства.

Разорившийся криптовалютчик

- 47-летний Сергей к нам пришел с долгом в 12 миллионов рублей, - рассказывает Ксения. - Брал около 5 миллионов, но не только в официальных банках, а на сайтах микрофинансовых организаций, которые вообще просили только паспорт, так что процентами набежало еще столько же. Оказалось, еще год назад он успешно перепродавал машины. Но как-то в баре познакомился с мужчиной в дорогом свитере и узнал о прекрасном мире криптовалюты. В глазах мелькали доллары, голову кружил вероятный переезд к морю. На виртуальных счетах крутились нолики. «Серега, больше денег - больше прибыль!» - кричал в трубку трейдер.

За несколько недель виртуальный счет вырос с 200 тысяч долларов до 8 миллионов. В мечтах Сергей уже покупал дом на побережье. Вот только как получить денежки? Именно в этот момент появились представители компании, в которой он числился инвестором. И сказали, что деньги зависли и, чтобы их получить, нужно вывести средства в один из английских банков. Но для этого надо оплатить пошлину - примерно миллион рублей. Сергей взял кредит, потом второй, третий, а когда понял, что заработанных на бирже денег ему не видать, было поздно. Мошенники исчезли, оставив мужчину с долгами.

«Как мне банки только дали столько денег?!» - сокрушался мужчина.

- Нам он сначала тоже не верил: мол, неужели признают банкротом и спишут все долги? Но все получилось: он же реально все деньги просто куда-то растратил, а в собственности у него даже авто не было. Квартира - единственное жилье, забирать нельзя, ноутбук тоже - необходимая для работы вещь. Долг списали, и знаете, что самое страшное? Он продолжает покупать криптовалюту! Мало того, на своей странице в соцсетях разместил запись, где обещает за считанные дни сделать из людей миллионеров. Нет, таких ничего не исправит! - говорит Ксения.

Сожженный БМП

- Недавно к нам пришла пожилая женщина. Вид у нее был очень измученный, - рассказывает Ксения. - Она рассказала, что около 8 лет назад ее внук, солдат-срочник, вместе со своими сослуживцами случайно сжег БМП. Каждого обязали выплатить по 850 тысяч рублей. Из родственников у парня была только бабушка. Она взяла кредит на полмиллиона, а недостающую сумму заняла у знакомых в надежде, что пенсии и небольшой зарплаты хватит расплатиться с долгами. Но проценты оказались неподъемными. Все эти восемь лет пенсионерка занимала у одних, чтобы отдать другим, брала новые кредиты, чтобы перекрыть старые, но оказалась в долговой яме. Таких клиентов, к сожалению, немало. Пожилые женщины берут кредиты в микрофинансовых организациях, часто - для пьющих сыновей или чтобы помочь внукам. Честно, я бы хотела, чтобы все такие компанииКогда 30-летняя Ксения из Перми устроилась в юридический центр по банкротству ДолгOFF.НЕТ, у нее было стойкое убеждение, что за отпущением долгов приходят либо разорившиеся бизнесмены, либо обманутые мошенниками пенсионеры. Реальность оказалась гораздо ярче. Кто они, обладатели миллионных кредитов, жаждущие скорее сбросить с плеч груз долгов? О самых запомнившихся случаях Ксения рассказала «Комсомолке».

Позолотил путанам ручку

- В тот раз дверь в агентство открыла рука властной женщины. Рядом с ней неуверенно топтался мужичок в пиджаке. На жену смотрел с любовью и нежностью… пока мы не спросили, на что же были потрачены 4 миллиона кредитных денег, - вспоминает Ксения. - Товарищ резко покраснел, а его супруга начала судорожно щелкать ручкой. Выяснилось, что мужчина - начинающий бизнесмен. Кругленькую сумму в кредит он взял на открытие своего дела. Но, пока налаживал связи с партнерами, свернул куда-то не туда. В итоге в арендованном офисе так и не появилось необходимого оборудования, зато сам мужчина вкушал прелести лакшери-жизни. Катался на арендованных автомобилях класса премиум, ходил в самые крутые клубы, а по ночам зависал в саунах в компании путан. Жену же кормил сказками о развивающемся бизнесе и скорых доходах. А вот миллионный кредит от супруги и детей (а их у него трое!) тщательно скрывал.

Конец всему положила жена: ей не давали покоя ночные путешествия и следы помады на рубашках. Впрочем, скандалы пока были только из-за гулянок, о денежных проблемах женщина узнала чуть позже. Выяснилось, что за год кутежа все 4 миллиона рублей должник потратил. Параллельно он пытался зарабатывать деньги на разведении кроликов, хотел продавать тушки на мех. Но животные скончались, поскольку бизнесмену было не до них. И вот денег не осталось даже на ежемесячные платежи.

- При этом жизнь человека ничему не научила, - поражается Ксения. - Когда процесс банкротства уже был запущен, его жена несколько раз звонила в агентство и говорила, что он опять взялся за старое. За долги у семьи забрали машину, квартиру не тронули - единственное жилье, трое детей. О бизнесе тоже придется забыть: в течение 5 лет мужчина не сможет взять кредит или заем без указания на факт своего банкротства.

Разорившийся криптовалютчик

- 47-летний Сергей к нам пришел с долгом в 12 миллионов рублей, - рассказывает Ксения. - Брал около 5 миллионов, но не только в официальных банках, а на сайтах микрофинансовых организаций, которые вообще просили только паспорт, так что процентами набежало еще столько же. Оказалось, еще год назад он успешно перепродавал машины. Но как-то в баре познакомился с мужчиной в дорогом свитере и узнал о прекрасном мире криптовалюты. В глазах мелькали доллары, голову кружил вероятный переезд к морю. На виртуальных счетах крутились нолики. «Серега, больше денег - больше прибыль!» - кричал в трубку трейдер.

За несколько недель виртуальный счет вырос с 200 тысяч долларов до 8 миллионов. В мечтах Сергей уже покупал дом на побережье. Вот только как получить денежки? Именно в этот момент появились представители компании, в которой он числился инвестором. И сказали, что деньги зависли и, чтобы их получить, нужно вывести средства в один из английских банков. Но для этого надо оплатить пошлину - примерно миллион рублей. Сергей взял кредит, потом второй, третий, а когда понял, что заработанных на бирже денег ему не видать, было поздно. Мошенники исчезли, оставив мужчину с долгами.

«Как мне банки только дали столько денег?!» - сокрушался мужчина.

- Нам он сначала тоже не верил: мол, неужели признают банкротом и спишут все долги? Но все получилось: он же реально все деньги просто куда-то растратил, а в собственности у него даже авто не было. Квартира - единственное жилье, забирать нельзя, ноутбук тоже - необходимая для работы вещь. Долг списали, и знаете, что самое страшное? Он продолжает покупать криптовалюту! Мало того, на своей странице в соцсетях разместил запись, где обещает за считаные дни сделать из людей миллионеров. Нет, таких ничего не исправит! - говорит Ксения.

Сожженный БМП

- Недавно к нам пришла пожилая женщина. Вид у нее был очень измученный, - рассказывает Ксения. - Она рассказала, что около 8 лет назад ее внук, солдат-срочник, вместе со своими сослуживцами случайно сжег БМП. Каждого обязали выплатить по 850 тысяч рублей. Из родственников у парня была только бабушка. Она взяла кредит на полмиллиона, а недостающую сумму заняла у знакомых в надежде, что пенсии и небольшой зарплаты хватит расплатиться с долгами. Но проценты оказались неподъемными. Все эти восемь лет пенсионерка занимала у одних, чтобы отдать другим, брала новые кредиты, чтобы перекрыть старые, но оказалась в долговой яме. Таких клиентов, к сожалению, немало. Пожилые женщины берут кредиты в микрофинансовых организациях, часто - для пьющих сыновей или чтобы помочь внукам. Честно, я бы хотела, чтобы все такие компании закрыли.

500 тысяч на красоту

- Пару месяцев назад передо мной сидела женщина 50 - 60 лет, вся увешанная золотом, в дорогих мехах и с накачанными губами, - говорит Ксения. - Одну за другой ела офисные бесплатные конфеты и рассказывала мне, как задолжала банку.

«Лицо женщины, Ксения, - это ее внутренняя уверенность, это горячие взгляды мужчин! Возраст берет свое, и я не хотела с этим мириться, - рассуждала она. - Ну а драгоценности, Ксюша, - наши лучшие друзья, а друзей в жизни должно быть много!»

За свое желание оставаться красивой женщина заплатила 300 тысяч рублей, еще в 200 ей обошлась страсть к золоту. Личных денег не было, поэтому помогали кредитные карты. Муж о долге жены до сих пор ничего не знает. Заключив с нами договор на банкротство, она ежедневно берет у супруга по 300 рублей на мелкие расходы, откладывает и рассчитывается за услугу.

Кто может претендовать на банкротство

Через МФЦ (внесудебное банкротство)

- если сумма долга от 50 до 500 тыс. рублей (услуга бесплатна). Однако при внесудебном банкротстве необходимо совпадение ряда условий.

Судебное банкротство

- если сумма долга более 500 тыс. рублей (стоимость услуги от 100 тыс. рублей);

- стоимость имущества меньше суммы долга;

- просрочка платежей от 3 месяцев.

Нельзя списать долги по алиментам, по выплате зарплаты, любые другие обязательства перед третьими лицами, например, за нанесенный ущерб или моральный вред. Можно списать: микрозаймы, просрочку по кредиту, долги за «коммуналку», налоговые и другие штрафы.

Ксения добавляет, что в их компании судебное банкротство возможно при сумме долга от 300 тысяч рублей.

Муж и жена не одна сатана

- Все тайное рано или поздно становится явным. Так случилось с нашими клиентами - супружеской парой, - рассказывает Ксения. - У мужчины был долг в 1,5 млн рублей. Деньги он брал на ремонт. Но так сложилось, что мужчина остался без работы и не мог платить банку. Во время оформления банкротства мы проверяем наших клиентов на наличие недвижимости, которая была приобретена в официальном браке. Выяснилось, что женщина купила однокомнатную квартиру, не сказав об этом мужу. Вы бы видели глаза мужчины, когда он об этом узнал.

В процессе банкротства:

- замораживаются банковские счета, запрещается переводить деньги третьим лицам;

- запрещается выступать поручителем;

- нельзя продавать и покупать ценные бумаги, акции, активы, открывать бизнес;

- все доходы (зарплата, пенсия) замораживаются и ежемесячно выдается только минимальная сумма, соответствующая прожиточному минимуму в регионе;

- в некоторых случаях должнику запрещается выезжать за границу.

Имущество и остальной доход включаются в конкурсную массу, из которой выплачивается часть долга тем, кому человек должен. Не включаются в конкурсную массу: единственное жилье, личные вещи, автомобиль или техника, которые являются инструментом заработка. После процедуры 3 года нельзя входить в органы управления любого юридического лица, 5 лет при получении кредитов, займов нужно сообщать кредитору о банкротстве.закрыли.

500 тысяч на красоту

- Пару месяцев назад передо мной сидела женщина 50 - 60 лет, вся увешанная золотом, в дорогих мехах и с накачанными губами, - говорит Ксения. - Одну за другой ела офисные бесплатные конфеты и рассказывала мне, как задолжала банку.

«Лицо женщины, Ксения, - это ее внутренняя уверенность, это горячие взгляды мужчин! Возраст берет свое, и я не хотела с этим мириться, - рассуждала она. - Ну а драгоценности, Ксюша, - наши лучшие друзья, а друзей в жизни должно быть много!»

За свое желание оставаться красивой женщина заплатила 300 тысяч рублей, еще в 200 ей обошлась страсть к золоту. Личных денег не было, поэтому помогали кредитные карты. Муж о долге жены до сих пор ничего не знает. Заключив с нами договор на банкротство, она ежедневно берет у супруга по 300 рублей на мелкие расходы, откладывает и рассчитывается за услугу.

Кто может претендовать на банкротство

Через МФЦ (внесудебное банкротство)

- если сумма долга от 50 до 500 тыс. рублей (услуга бесплатна). Однако при внесудебном банкротстве необходимо совпадение ряда условий.

Судебное банкротство

- если сумма долга более 500 тыс. рублей (стоимость услуги от 100 тыс. рублей);

- стоимость имущества меньше суммы долга;

- просрочка платежей от 3 месяцев.

Нельзя списать долги по алиментам, по выплате зарплаты, любые другие обязательства перед третьими лицами, например, за нанесенный ущерб или моральный вред. Можно списать: микрозаймы, просрочку по кредиту, долги за «коммуналку», налоговые и другие штрафы.

Ксения добавляет, что в их компании судебное банкротство возможно при сумме долга от 300 тысяч рублей.

Муж и жена не одна сатана

- Все тайное рано или поздно становится явным. Так случилось с нашими клиентами - супружеской парой, - рассказывает Ксения. - У мужчины был долг в 1,5 млн рублей. Деньги он брал на ремонт. Но так сложилось, что мужчина остался без работы и не мог платить банку. Во время оформления банкротства мы проверяем наших клиентов на наличие недвижимости, которая была приобретена в официальном браке. Выяснилось, что женщина купила однокомнатную квартиру, не сказав об этом мужу. Вы бы видели глаза мужчины, когда он об этом узнал.

В процессе банкротства:

- замораживаются банковские счета, запрещается переводить деньги третьим лицам;

- запрещается выступать поручителем;

- нельзя продавать и покупать ценные бумаги, акции, активы, открывать бизнес;

- все доходы (зарплата, пенсия) замораживаются и ежемесячно выдается только минимальная сумма, соответствующая прожиточному минимуму в регионе;

- в некоторых случаях должнику запрещается выезжать за границу.

Имущество и остальной доход включаются в конкурсную массу, из которой выплачивается часть долга тем, кому человек должен. Не включаются в конкурсную массу: единственное жилье, личные вещи, автомобиль или техника, которые являются инструментом заработка. После процедуры 3 года нельзя входить в органы управления любого юридического лица, 5 лет при получении кредитов, займов нужно сообщать кредитору о банкротстве.

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