Заместитель управляющего Отделением СФР по Пермскому краю Юлия Зобина

Финансирование предупредительных мер: как и когда подать заявление

Ежегодно до 1 августа работодатели могут подать заявление в Социальный фонд России на финансирование превентивных мероприятий в сохранении жизни и здоровья работающих граждан. На это идут средства обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Но получают деньги не все. Подробнее об этом в интервью с заместителем управляющего Отделением СФР по Пермскому краю Юлией Зобиной.

– Юлия Евгеньевна, за счет чего снижается уровень производственного травматизма?

– В последнее время, действительно, наблюдается снижение показателей по травматизму на предприятиях Пермского края. И это влияние, прежде всего, тех решений, которые принимаются на федеральном уровне. На основе совершенствуется 125-ФЗ о страховании от несчастных случаев на производстве. Ранее этот закон был более ориентирован на работу по результатам несчастного случая и профессиональным заболевания, когда человеку выплачивались компенсация утраченного заработка. Людей обеспечивали протезами, техническими средствами реабилитации. При таком серьезном ущербе здоровью пострадавшие, как правило, на прежнее рабочее место не возвращались.

– Что изменилось?

– Прежде скажу, на что люди по-прежнему могут рассчитывать. Это – возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью застрахованного при исполнении им трудовых обязанностей, предоставление застрахованному в полном объеме всех необходимых видов обеспечения, в том числе оплату расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию. Вот, помимо этого, очень много делается для того, чтобы и крупные предприятия, и представители малого и среднего бизнеса эффективно использовали часть страховых взносов на финансирование широкого спектра профилактических мер, который предлагает Социальный фонд России.

Если говорить о превентивных мероприятиях, то, к примеру, количество несчастных случаев в 2002 году, когда только началось финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма, составляло 3382, в 2014, 2015 и 2016 годах – около тысячи, а в 2022-м – чуть более 600 случаев. На предприятиях, где в решении вопросов производственной безопасности применяется комплексный подход, начиная с традиционного инструктажа, использования современных средств индивидуальной защиты (СИЗ), до общественного контроля и внедрения современных методик ведения производства, тяжелого производственного травматизма практически нет.

– Речь идет только о крупных предприятиях с солидными отделами охраны труда?

– Нет. Радует, что сегодня этим вопросам уделяет больше внимание малый и средний бизнес. Социальный фонд помог им в этом, предусмотрев особый порядок использования части страховых взносов для данных категорий работодателей. Страхователи могут получать их не каждый год, а пользоваться ими раз в три года. И у некоторых предприятий малого бизнеса накопленные за три года суммы доходят до 300 тысяч рублей

– Не так и много.

– Но это, к примеру, позволяет оплатить специализированную оценку рабочих мест. Конечно, изменилось и отношение руководителей таких небольших предприятий к вопросам безопасности. У многих появилось понимание, что они несут прямую ответственность за жизнь и здоровье персонала. И, может быть, несколько приборов, приобретенных небольшим предприятием и предназначенных для безопасности работников, спасут в критической ситуации жизнь этих людей. Ведь половина всех несчастных случаев на территории Пермского края происходит именно в секторе малого и среднего бизнеса. В большинстве случаев пострадавшие, как правило, работают в таких компаниях меньше года.

– Можете назвать самые травмоопасные отрасли?

По данным специалистов ОСФР по Пермскому краю самое большое количество получателей страховых выплат по отраслям экономики в минувшем году составляют пострадавшие, занятые в сельскохозяйственном производстве, в здравоохранении и в строительной отрасли.

В целом в течение 2022 года расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию пострадавших от несчастных случаев на производстве составили 113,7 млн рублей. В этом году на эти цели планируется израсходовать 125,3 млн рублей. Кроме того, более тысячи пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профзаболеваний были направлены в прошлом году на санаторно-курортное лечение в центры реабилитации Социального фонда России.

– С 1 марта прошлого года внесены поправки в Трудовой кодекс, по которым работодатель должен вести учет микротравм, полученных работниками, а также рассматривать обстоятельства и причины их возникновения. Теперь работодатели подсчитывают синяки и шишки?

– Микротравмы в большинстве случаев возникают по причине нарушения требований охраны труда, к организации рабочих мест и трудового процесса. Они часто становятся предвестниками более серьезных повреждений здоровья работников. И если статистика указывает на большое количество несерьезных травм, отнестись к ней надо со всем вниманием, потому что это часто служит предвестником тяжелого травматизма. Работодателю стоит задуматься о технике безопасности, провести СОУТ – специальную оценку условий труда. Напомню, СОУТ может быть оплачен счёт средств Фонда.

– Как это сделать?

– Каждый год работодатели могут направлять в Отделение СФР заявление на использование средств на улучшение условий охраны труда. К заявлению надо приложить план мероприятий и документы, обосновывающие необходимость их реализации, к примеру, результаты медосмотров, замеры концентрации вредных веществ в воздухе и т.д . В 2022 году за получением разрешения на использование указанных средств в Пермском крае обратились порядка 600 страхователей.

- А на какие мероприятия можно использовать денежные средства СФР?

– Перечень мероприятий, который финансируется за счёт средств обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний весьма внушителен и включает в себя обучение по охране труда, медосмотры работников, обеспечение лечебно-профилактическим питанием, приобретение СИЗ и многое другое. Важно подчеркнуть, что все приобретаемое должно быть отечественного производства. Дело в том, что работа по предупреждению травматизма должна основываться на российских нормативных требованиях, быть долговременной и планомерной, что сложно организовать с иностранными поставщиками в нестабильных условиях на внешних рынках.

– Какие направления работы компании чаще всего выбирают для оплаты средствами Социального фонда?

– Очень популярным стало направление на санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста. Напомним, что работодатель может направить до 30 процентов сумм страховых взносов на предупредительные меры при условии, что некоторые сотрудники, которым остается не менее 5 лет до выхода на пенсию, получат возможность пройти санаторно-курортное лечение.

– Насколько велика общая цифра расходов на предупредительные меры?

– В прошлом году объем ассигнований, который использовали предприятия и организации Пермского края на все эти цели, составил чуть менее 360 млн рублей. По результатам рассмотрения заявлений на финансовое обеспечение мероприятий в 2022 году разрешение получили 569 страхователей. К сожалению, 34 работодателям отказано в возможности направить денежные средства на указанные выше мероприятия.

В бюджете ОСФР по Пермскому краю на 2023 год запланированы 423 млн рублей на финансирование предупредительных мер.

– То есть разрешение использовать средства фонда могут не дать? Почему?

– Основная причина отказов – недоимки по уплате страховых взносов, непогашенные пени и штрафы на день подачи заявления. Поэтому мы предлагаем обращаться с заявлением в Отделение Фонда заранее, а не в конце июля, чтобы у наших специалистов была возможность уведомить работодателей о проблеме, а работодатели, в свою очередь, могли успеть погасить долги, внести исправления в документы и получить разрешение.

– Если по травматизму наблюдается снижение, то как обстоят дела с профессиональной заболеваемостью? Что делается для снижения показателей статистики?

– С марта 2023 года Отделение СФР по Пермскому краю участвует в реализации пилотного проекта по предупреждению профессиональных заболеваний и мониторингу состояния здоровья работников. Участниками проекта выступают Министерство труда России, Социальный фонд России и его территориальные органы, центры реабилитации Фонда, а также работодатели и медицинские организации. Суть проекта – проведение профилактических мероприятий в отношении работников, у которых по результатам медицинских осмотров, выявлены ранние признаки воздействия вредных факторов, есть предпосылки к профессиональному заболеванию. Кстати, всего в проекте участвуют более 170 предприятий России, а в Пермском крае – 3 работодателя. Это – «Чусовской металлургический завод», «Сарановская шахта «Рудная» – обособленное подразделение «Серовского завода ферросплавов» и «Соликамский магниевый завод».

Проект позволяет предприятиям на средства СФР организовать лечение работников в центрах реабилитации Фонда, оплатить проезд людей к месту лечения и обратно, оплатить дополнительный отпуск этих работников. Но, главное – сохранить здоровье людей. Профилактика и своевременное предотвращение производственного травматизма и профзаболеваний – это сохранение человеческой жизни и здоровья, самых главных и самых важных ресурсов нашей страны.

Безопасность труда на любом предприятии – важнейший аспект производственного процесса. В последние два десятилетия сохраняется устойчивая тенденция к снижению уровня производственного травматизма, не только в Пермском крае, но и в целом по России. Если говорить о несчастных случаях с тяжелыми последствиями на предприятиях Прикамья, то этот показатель 2022 года в Пермском крае на 80 процентов ниже, чем в 2002 году, в самом начале реализации механизма по финансовому обеспечению предупредительных мер. В 2002 году в Отделении Фонда была информация о 497 тяжелых случаях, а в 2022 году несчастных случаев с такой степенью тяжести сократилось до 99-ти.

Мероприятия, на которые можно использовать денежные средства СФР всего 16, но самыми востребованными остаются:

- проведение специальной оценки условий труда;

- обучение по охране труда;

- приобретение работниками специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ, изготовленных на территории России;

- санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами;

- проведение обязательных периодических медицинских осмотров работников;

- обеспечение лечебно-профилактическим питанием;

- приобретение отдельных приборов, устройств, предназначенных для обеспечения безопасности работника.