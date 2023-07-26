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Общество26 июля 2023 7:50

Финансирование предупредительных мер: как и когда подать заявление

В отделении СФР по Пермскому краю рассказали, как и когда подать заявление на финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
Заместитель управляющего Отделением СФР по Пермскому краю Юлия Зобина

Заместитель управляющего Отделением СФР по Пермскому краю Юлия Зобина

Финансирование предупредительных мер: как и когда подать заявление

Ежегодно до 1 августа работодатели могут подать заявление в Социальный фонд России на финансирование превентивных мероприятий в сохранении жизни и здоровья работающих граждан. На это идут средства обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Но получают деньги не все. Подробнее об этом в интервью с заместителем управляющего Отделением СФР по Пермскому краю Юлией Зобиной.

– Юлия Евгеньевна, за счет чего снижается уровень производственного травматизма?

– В последнее время, действительно, наблюдается снижение показателей по травматизму на предприятиях Пермского края. И это влияние, прежде всего, тех решений, которые принимаются на федеральном уровне. На основе совершенствуется 125-ФЗ о страховании от несчастных случаев на производстве. Ранее этот закон был более ориентирован на работу по результатам несчастного случая и профессиональным заболевания, когда человеку выплачивались компенсация утраченного заработка. Людей обеспечивали протезами, техническими средствами реабилитации. При таком серьезном ущербе здоровью пострадавшие, как правило, на прежнее рабочее место не возвращались.

– Что изменилось?

– Прежде скажу, на что люди по-прежнему могут рассчитывать. Это – возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью застрахованного при исполнении им трудовых обязанностей, предоставление застрахованному в полном объеме всех необходимых видов обеспечения, в том числе оплату расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию. Вот, помимо этого, очень много делается для того, чтобы и крупные предприятия, и представители малого и среднего бизнеса эффективно использовали часть страховых взносов на финансирование широкого спектра профилактических мер, который предлагает Социальный фонд России.

Если говорить о превентивных мероприятиях, то, к примеру, количество несчастных случаев в 2002 году, когда только началось финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма, составляло 3382, в 2014, 2015 и 2016 годах – около тысячи, а в 2022-м – чуть более 600 случаев. На предприятиях, где в решении вопросов производственной безопасности применяется комплексный подход, начиная с традиционного инструктажа, использования современных средств индивидуальной защиты (СИЗ), до общественного контроля и внедрения современных методик ведения производства, тяжелого производственного травматизма практически нет.

– Речь идет только о крупных предприятиях с солидными отделами охраны труда?

– Нет. Радует, что сегодня этим вопросам уделяет больше внимание малый и средний бизнес. Социальный фонд помог им в этом, предусмотрев особый порядок использования части страховых взносов для данных категорий работодателей. Страхователи могут получать их не каждый год, а пользоваться ими раз в три года. И у некоторых предприятий малого бизнеса накопленные за три года суммы доходят до 300 тысяч рублей

– Не так и много.

– Но это, к примеру, позволяет оплатить специализированную оценку рабочих мест. Конечно, изменилось и отношение руководителей таких небольших предприятий к вопросам безопасности. У многих появилось понимание, что они несут прямую ответственность за жизнь и здоровье персонала. И, может быть, несколько приборов, приобретенных небольшим предприятием и предназначенных для безопасности работников, спасут в критической ситуации жизнь этих людей. Ведь половина всех несчастных случаев на территории Пермского края происходит именно в секторе малого и среднего бизнеса. В большинстве случаев пострадавшие, как правило, работают в таких компаниях меньше года.

– Можете назвать самые травмоопасные отрасли?

По данным специалистов ОСФР по Пермскому краю самое большое количество получателей страховых выплат по отраслям экономики в минувшем году составляют пострадавшие, занятые в сельскохозяйственном производстве, в здравоохранении и в строительной отрасли.

В целом в течение 2022 года расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию пострадавших от несчастных случаев на производстве составили 113,7 млн рублей. В этом году на эти цели планируется израсходовать 125,3 млн рублей. Кроме того, более тысячи пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профзаболеваний были направлены в прошлом году на санаторно-курортное лечение в центры реабилитации Социального фонда России.

– С 1 марта прошлого года внесены поправки в Трудовой кодекс, по которым работодатель должен вести учет микротравм, полученных работниками, а также рассматривать обстоятельства и причины их возникновения. Теперь работодатели подсчитывают синяки и шишки?

– Микротравмы в большинстве случаев возникают по причине нарушения требований охраны труда, к организации рабочих мест и трудового процесса. Они часто становятся предвестниками более серьезных повреждений здоровья работников. И если статистика указывает на большое количество несерьезных травм, отнестись к ней надо со всем вниманием, потому что это часто служит предвестником тяжелого травматизма. Работодателю стоит задуматься о технике безопасности, провести СОУТ – специальную оценку условий труда. Напомню, СОУТ может быть оплачен счёт средств Фонда.

– Как это сделать?

– Каждый год работодатели могут направлять в Отделение СФР заявление на использование средств на улучшение условий охраны труда. К заявлению надо приложить план мероприятий и документы, обосновывающие необходимость их реализации, к примеру, результаты медосмотров, замеры концентрации вредных веществ в воздухе и т.д . В 2022 году за получением разрешения на использование указанных средств в Пермском крае обратились порядка 600 страхователей.

- А на какие мероприятия можно использовать денежные средства СФР?

– Перечень мероприятий, который финансируется за счёт средств обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний весьма внушителен и включает в себя обучение по охране труда, медосмотры работников, обеспечение лечебно-профилактическим питанием, приобретение СИЗ и многое другое. Важно подчеркнуть, что все приобретаемое должно быть отечественного производства. Дело в том, что работа по предупреждению травматизма должна основываться на российских нормативных требованиях, быть долговременной и планомерной, что сложно организовать с иностранными поставщиками в нестабильных условиях на внешних рынках.

– Какие направления работы компании чаще всего выбирают для оплаты средствами Социального фонда?

– Очень популярным стало направление на санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста. Напомним, что работодатель может направить до 30 процентов сумм страховых взносов на предупредительные меры при условии, что некоторые сотрудники, которым остается не менее 5 лет до выхода на пенсию, получат возможность пройти санаторно-курортное лечение.

– Насколько велика общая цифра расходов на предупредительные меры?

– В прошлом году объем ассигнований, который использовали предприятия и организации Пермского края на все эти цели, составил чуть менее 360 млн рублей. По результатам рассмотрения заявлений на финансовое обеспечение мероприятий в 2022 году разрешение получили 569 страхователей. К сожалению, 34 работодателям отказано в возможности направить денежные средства на указанные выше мероприятия.

В бюджете ОСФР по Пермскому краю на 2023 год запланированы 423 млн рублей на финансирование предупредительных мер.

– То есть разрешение использовать средства фонда могут не дать? Почему?

– Основная причина отказов – недоимки по уплате страховых взносов, непогашенные пени и штрафы на день подачи заявления. Поэтому мы предлагаем обращаться с заявлением в Отделение Фонда заранее, а не в конце июля, чтобы у наших специалистов была возможность уведомить работодателей о проблеме, а работодатели, в свою очередь, могли успеть погасить долги, внести исправления в документы и получить разрешение.

– Если по травматизму наблюдается снижение, то как обстоят дела с профессиональной заболеваемостью? Что делается для снижения показателей статистики?

– С марта 2023 года Отделение СФР по Пермскому краю участвует в реализации пилотного проекта по предупреждению профессиональных заболеваний и мониторингу состояния здоровья работников. Участниками проекта выступают Министерство труда России, Социальный фонд России и его территориальные органы, центры реабилитации Фонда, а также работодатели и медицинские организации. Суть проекта – проведение профилактических мероприятий в отношении работников, у которых по результатам медицинских осмотров, выявлены ранние признаки воздействия вредных факторов, есть предпосылки к профессиональному заболеванию. Кстати, всего в проекте участвуют более 170 предприятий России, а в Пермском крае – 3 работодателя. Это – «Чусовской металлургический завод», «Сарановская шахта «Рудная» – обособленное подразделение «Серовского завода ферросплавов» и «Соликамский магниевый завод».

Проект позволяет предприятиям на средства СФР организовать лечение работников в центрах реабилитации Фонда, оплатить проезд людей к месту лечения и обратно, оплатить дополнительный отпуск этих работников. Но, главное – сохранить здоровье людей. Профилактика и своевременное предотвращение производственного травматизма и профзаболеваний – это сохранение человеческой жизни и здоровья, самых главных и самых важных ресурсов нашей страны.

Безопасность труда на любом предприятии – важнейший аспект производственного процесса. В последние два десятилетия сохраняется устойчивая тенденция к снижению уровня производственного травматизма, не только в Пермском крае, но и в целом по России. Если говорить о несчастных случаях с тяжелыми последствиями на предприятиях Прикамья, то этот показатель 2022 года в Пермском крае на 80 процентов ниже, чем в 2002 году, в самом начале реализации механизма по финансовому обеспечению предупредительных мер. В 2002 году в Отделении Фонда была информация о 497 тяжелых случаях, а в 2022 году несчастных случаев с такой степенью тяжести сократилось до 99-ти.

Мероприятия, на которые можно использовать денежные средства СФР всего 16, но самыми востребованными остаются:

- проведение специальной оценки условий труда;

- обучение по охране труда;

- приобретение работниками специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ, изготовленных на территории России;

- санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами;

- проведение обязательных периодических медицинских осмотров работников;

- обеспечение лечебно-профилактическим питанием;

- приобретение отдельных приборов, устройств, предназначенных для обеспечения безопасности работника.

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