На севшем на мель научном судне «Михаил Сомов» находится студент-микробиолог из Перми

"Михаил Сомов" сел на мель в районе архипелага Земля Франца-Иосифа. Фото: Северный УГМС.

В акватории архипелага Земля Франца-Иосифа село на мель научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов». Его основной задачей было доставить грузы и продовольствие на полярные станции Росгидромета в акваториях Белого, Баренцева и Карского морей в рамках Северного завоза.

Также на борту находятся 17 участников экспедиции «Арктического плавучего университета», и среди них – магистр-микробиолог Пермского государственного научно-исследовательского университета. Арктика привлекает микобиологов тем, что во льдах, которые имеют солидный возраст, можно отыскать останки древних микроорганизмов.

«Михаил Сомов» вышел из Архангельска 4 июля и, по планам, должен был вернуться обратно 8 августа. После Земли Франца Иосифа судно должно было обойти метеостанции в районе Новой Земли.

В ГУ МЧС по Архангельской области сообщили, что течи на севшем на мель судне нет, участники научной экспедиции и члены экипажа находятся в безопасности. На борту «Михаила Сомова» имеется необходимый запас провизии, а также вертолет. Сотовая связь, правда, отсутствует, но имеется спутниковая связь.

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