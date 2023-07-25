Пермский таксист, убивший 19-летнюю студентку, заявил, что его заставили признаться в преступлении

До убийства Ксении Юрий Ворошнин отсидел за изнасилование. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Я никого не убивал, на меня оказывали давление, заставили признаться в убийстве, - говорил и неоднократно утверждал на недавнем заседании суда Юрий Ворошнин.

Напомним, 4 мая Свердловский районный суд вынес приговор 54-летнему таксисту-насильнику Юрию Ворошнину. Мужчину признали виновным в убийстве 19-летней студентки Ксении ( имя изменено - Прим.ред.). Но это далеко не первое его преступление. На протяжении нескольких лет Ворошнин насиловал девушек. Причем действовал преступник по четкой схеме: подъезжал ночью на машине с логотипом такси к барам и ресторанам Перми, ждал, пока оттуда выйдет подвыпившая девушка и предлагал подвезти. Когда та садилась в машину, увозил в безлюдное место и насиловал прямо в машине. Был у Ворошнина и особый стиль: своих жертв он придушивал, но не убивал.

На этой машине насильник караулил свои жертвы. Фото: СУ СКР по Пермскому краю

В 2018 году за изнасилование Ворошнина приговорили к 5 годам заключения, но весь срок он не отбыл и летом 2021 года вышел условно-досрочно – за примерное поведение. А через несколько месяцев взялся за старое: подкараулил ночью молоденькую девушку, посадил в машину и изнасиловал. Ворошнина задержали, но до суда отпустили под подписку о не выезде и в день вынесения приговора он убил 19-летнюю Ксению.

- Я увидел девушку, которая шла одна по улице, предложил подвезти. Она села на заднее сидение, начала плакать, рассказала, что ее бросил парень. Потом попросила меня остановить машину и пересесть к ней. Я сел, пытался ее успокоить, но у нее началась настоящая истерика. Она обозвала меня «обслуживающим персоналом». Я разозлился, достал тряпичные перчатки и задушил ее, - рассказывал на допросах Ворошнин.

Услышав приговор – 15 лет особого режима (12 лет за убийство Ксении и 3 года за предыдущее преступление - Прим.ред.) - Ворошнин посчитал его слишком суровым и заявил, что будет его обжаловать. А когда дело дошло до суда, сделал шокирующее заявление: Ксению он не убивал, а во всем признался из-за давления следствия.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Ворошнин в ходе рассмотрения апелляционных жалоб в Пермском краевом суде уверял, что в тот день он высадил Ксению возле заправки и уехал, к убийству он не имеет никакого отношения, а все показания, которые он давал ранее, якобы были получены под давлением, - пояснили «Комсомолке» представители потерпевшей Владимир Куранов и Владимир Гореев.

Все доводы Ворошнина Пермский краевой суд отверг и на последнем заседании, которое прошло 20 июля, оставил жалобу подсудимого на приговор районного суда без удовлетворения. При рассмотрении апелляционной жалобы потерпевшей, дополнительно в суде решался вопрос о сумме компенсации за расходы на погребение. Дело в том, что во время заседания районного суда по ходатайству Ворошнина ранее разрешался вопрос: получала ли сестра убитой Ксении, которая занималась похоронами, соцвыплату в размере сумма 8 тысяч рублей на погребение. Сестра ответила утвердительно, и с очевидной вероятностью суд первой инстанции посчитал, что тем самым она изменила исковые требования и постановил взыскать с Ворошнина не 76 тысяч рублей, а 68. После чего, потерпевшая и ее представители Владимир Куранов и Владимир Гореев, не согласившись с тем, что сумма материального вреда оказалась ниже, а также логичного принципа того, что государство не должно платить в данном случае за лицо совершившее преступление. В этой связи воспользовались правом обжалования и своевременно обратились в Пермский краевой суд с жалобой, который полностью согласился с позицией потерпевшей и её представителей в указанной части и частично удовлетворил жалобу.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В результате рассмотрения апелляционной жалобы потерпевшей Пермский краевой суд признал их правоту и обязал осужденного выплатить потерпевшей материальный вред в полном объеме. Сейчас потерпевшая и её представители Владимир Куранов и Владимир Гореев решают в какой части они будут оспаривать решение Пермского краевого суда.

- Чтобы нашу доверительницу не посчитали меркантильной, сразу хотим отметить, что вопрос здесь не о деньгах, а о чувстве защищенности со стороны государства, - рассказывают представители потерпевшей. – Здесь нет вины суда или нашей доверительницы – суд руководствуется уже отточенной формулировкой, а потерпевшая, находясь в подавленном состоянии, на тот момент была не в силах анализировать такого рода заявления. На ее месте мог оказаться кто угодно, поэтому мы советуем внимательно слушать формулировки судьи или же пользоваться услугами юристов и адвокатов.

Потерпевшая и ее представители уверены, что по всем достаточным признакам Ворошнин будет продолжать добиваться смягчения наказания.

- При этом заявления осужденного весьма противоречивы, если он продолжает утверждает, что не совершал преступления, остается неизвестным, по каким причинам, соответственно, он ранее не просил суд его оправдать, а лишь всячески пытался добиваться смягчения наказания. Мы же в свою очередь будем продолжать добиваться для него еще более сурового наказания, - подытожили представители потерпевшей.

«Комсомолка» продолжает выяснять, по каким причинам и почему в свое время опасного насильника после очередного преступления не посадили в СИЗО, а оставили под подпиской о невыезде.

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