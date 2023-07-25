Пермскому бизнесмену, отрезавшему голову девушке, смягчили наказание

Антона Вахрина приговорили к 9,5 годам строгого режима. Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

Громкое убийство произошло в мае 2017 года. Тогда 39-летний пермский предприниматель Антон Вахрин, брат высокопоставленного чиновника из администрации Тюменской области, жестоко убил свою знакомую 33-летнюю Елену.

Вахрин привез подругу на майские праздники в свой коттедж в деревне Ветляны Добрянского района. Но пара рассорилась, и пьяный бизнесмен застрелил Елену из пистолета.

А потом решил скрыть убийство. Он отрезал ножом голову девушки и потребовал от своего работника-узбека, помогающего по хозяйству, помочь ему расчленить тело жертвы. Останки Вахрин вместе с помощником разложили по мешкам и выбросили в реку. А мешок с отрезанной головой Елены работник закопал на пустыре.

Коттедж, в котором произошло убийство. Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

Этот мешок и обнаружили криминалисты, занимавшиеся расследованием убийства. Генетическая экспертиза подтвердила, что убита была Елена. А вот утопленное тело так и не было найдено.

По обвинению в умышленном убийстве Антону Вахрину грозило до 15 лет лишения свободы. Но суд не нашел в преступлении ни одного отягчающего вину обстоятельства, а вот смягчающие обстоятельства учел: подсудимый полностью признал свою вину, выплатил пострадавшим (сестре и брату убитой) компенсацию морального вреда и материальный ущерб - по пять миллионов каждому. Кроме того, у него на иждивении находилось четверо несовершеннолетних детей. Учитывая это, судья приговорил Антона Вахрина к 9,5 годам строгого режима.

На свободу тот должен был выйти в 2026 году. Но после того, как Вахрин отбыл в кунгурской колонии половину срока, его адвокат начал направлять в суд ходатайства о замене ему лишения свободы на принудительные работы.

В мае 2022 года смягчить наказание убийце не удалось. Суд пришел к выводу, что цели наказания не достигнуты.

- А именно не достигнута цель восстановления социальной справедливости, общественная опасность личности осужденного сохраняется, и он нуждается в дальнейшем отбывании наказания, - отмечалось в постановлении Кунгурского городского суда.

Спустя полгода, в ходатайстве вновь было отказано.

Но 21 июля в Кунгурском городском суде, как сообщается на сайте учреждения, в очередной раз было рассмотрено ходатайство Вахрина о замене ему наказания в виде лишения свободы на принудительные работы. И на этот раз оно было удовлетворено.

Так что совершивший жестокое убийство Антон Вахрин провел в местах лишения свободы чуть больше 6 лет. Оставшиеся три с лишним года он будет жить в исправительном центре, работать без присмотра конвоя и ходить в обычной одежде.

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