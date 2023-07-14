Символом Пермского марафона-2023 на этот раз станет лось

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

И профессиональные спортсмены, и любители уже активно готовятся к самому масштабному спортивному событию Перми. В городе-юбиляре 2 и 3 сентября пройдет уже шестой Пермский марафон.

На него обязательно приедут и именитые легкоатлеты со всей страны: в честь 300-летнего юбилея Перми приз за победу в марафонской дистанции среди мужчин и женщин увеличен до миллиона рублей - есть за что побороться!

Так будут выглядеть медали в этом году. Фото: Андрей МАТЛИН

Обладателей полной коллекции ждет сюрприз

Без спортивных трофеев не останутся и бегуны-любители. И взрослым, и детям на финише всех дистанций будут вручать, как водится, памятные медали, выполненные по эскизам пермского скульптора Рустама Исмагилова. На этот раз на них будет изображен лось. Каждый год символом Пермского марафона становится одно из девяти животных коми промыслового календаря, и это не случайно.

- Шесть лет назад у нас родилась такая идея: на первой медали в 2017-м поместили изображение самого календаря, потом были медведь, олень, горностай, росомаха, а вот теперь - лось, - напомнил председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Перми Сергей Сапегин. - За 10 лет участники смогут собрать целую коллекцию медалей, и мы разыграем среди обладателей полного комплекта оригинальный приз.

- Это великолепная задумка, такого я не встречала больше нигде в мире! - объяснила пермская бегунья, мастер спорта международного класса по легкой атлетике, серебряный призер Бостонского марафона Татьяна Пушкарева. - Это хороший стимул, чтобы привлечь людей к спорту.

Возле оперного установят концертную площадку

Рассказали организаторы и о новшествах, которые ждут в этом году болельщиков и спортсменов.

- Особенностью трасс этого года станет разделение стартового и финишного коридоров, - объяснил Сергей Сапегин. - В створе финиша смонтируют трибуны, с которых можно будет приветствовать финишеров. Нам важно создать комфортные условия не только для участников забегов, но и для болельщиков.

Откроет Пермский марафон 2 сентября заезд на колясках людей с ограниченными возможностями. Причем дистанцию увеличат до 300 метров - в честь 300-летия Перми. Также 2 сентября на старт выйдут дети - 1400 юных спортсменов вместо 1000. Скорее всего, дистанции на этот раз разделят по возрастам - до 3 лет, до 5 лет и для детей 6 - 7 лет.

- Неплохо, если родители подготовят для своих детишек какой-то сюрприз, который вручат после финиша, - посоветовала Татьяна Пушкарева. - Самое главное создать у детей ощущение праздника.

Самыми массовыми по традиции станут забеги на 3 и 5 километров, эти трассы останутся такими же, как в предыдущие годы, - от Театра-Театра до ЦУМа и обратно.

А вот трассы длиной 10, 21,1 и 42,2 километра немного изменятся - они частично пройдут по Комсомольскому проспекту. При этом участникам Кубка России и спортсменам группы «Элиты» марафона и полумарафона будет дан старт раньше, чем всем остальным участникам забегов.

- Это яркий спортивный праздник, который проводится на уровне мировых стандартов, и в нем обязательно нужно поучаствовать или поддержать спортсменов! - советует Татьяна Пушкарева. - Если вы чувствуете силы попробовать себя на длинных дистанциях, то начинать тренироваться стоит уже сейчас. Можно делать это под руководством тренера или самостоятельно делать по 3 - 4 пробежки в неделю. Если нет времени для тренировок, то можно записаться на дистанции 5 или 3 километра. Здесь особая подготовка не потребуется, зато вы станете участником главного спортивного события нашего города!