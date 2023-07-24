Из-за аномальной жары и обмеления рек в Прикамье может погибнуть рыба

Кое-где обмеление малых рек приводит к большим коммунальным проблемам Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В июле по регионам Приволжского федерального округа наконец-то прошли долгожданные дожди. И судовладельцы вздохнули с облегчением - если бы засуха задержалась, с теплоходными круизами могли бы возникнуть проблемы.

Однако небольшие реки и озера все равно сильно обмелели. В частности, специалисты Гидрометцентра констатировали, что до опасного уровня понизился уровень в реках Белой в Башкортостане и в Вятке в Кировской области, а также в их притоках.

В некоторых местах пострадали местная навигация и транспортная логистика, а где-то рыбаки выкладывают в соцсети фотографии берегов, покрытых погибшей рыбой.

Волга под Нижним станет соленой?

Впрочем, большие реки тоже обмелели. Если по руслу теплоходы еще плавать могут, то чуть отклонятся - рискуют сесть на «брюхо». Так, на Волге под Балахной в Нижегородской области села на мель баржа. На ней везли из Соликамска в Тверь 1760 тонн технической соли.

В Нижегородской транспортной прокуратуре отметили, что судно не мешает судоходству, поскольку стоит на самом краю судоходного хода. Но забеспокоились рыболовы:

- Все, конец балахнинской стерлядке! Шутка ли сказать, почти две тысячи тонн хлорида натрия! Вряд ли понравится такая соленая водичка и пресноводным линям, щукам, сорожкам!

В Росприроднадзоре их успокоили, мол, судно не затонуло, под воду ушла лишь кормовая часть, хотя в ней действительно образовалась пробоина.

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в своем телеграм-канале сообщила, что ее ведомство и Центр лабораторного анализа и технических измерений обследовали место происшествия, будут отбирать пробы воды и следить за ее состоянием.

Заводи Белой пожелтели

Река Белая и ее притоки считались одним из самых «клевых» мест не только в Башкортостане. Порыбачить сюда приезжали и из других регионов. И вот уровень воды в районе Уфы оказался одним из самых низких в Приволжском округе, опустившись до опасно низкой отметки.

Начальник башкирского подразделения Росводресурсов Виталий Тюр уверяет, что обмеление не приведет к проблемам с обеспечением водой столицы Башкортостана.

Но вот рыбам, как ни странно, ее может не хватить. Башкирский эколог Александр Веселов считает, что жаркая погода и аномальное обмеление могут привести к тому, что в водоемах ниже Стерлитамака станет меньше рыбы.

Экологи отмечают, что заводи и мелкие участки Белой уже на треть покрыты желто-зелеными пятнами водорослей, а площадь прудов и озер здесь стремительно сокращается. Но хуже всего то, что уже 10 лет на Белой не было нормальных половодий с разливами, и у рыб, которые откладывают икру на прибрежную траву, наблюдаются проблемы с нерестом.

В итоге в середине этого лета на берегах Белой заметно меньше рыбаков, чем обычно, - уловы совсем не радуют.

Чем могут помочь люди

Можно, конечно, грешить на изменение климата и разводить руками, но экологи уверяют, что люди все-таки могут внести посильный вклад в минимизацию проблемы. В частности - расчищать от ила русла малых рек и их притоков.

К примеру, именно из-за заиливания в Самарской области этим летом почти полностью пересохла речка Сызранка. Во многих местах ее теперь можно перейти вброд, а на берегах сиротливо томятся рыбацкие лодки - на них никуда не уплывешь.

Власти Сызрани заказали специалистам обследование реки, и те установили причину.

- Большое количество отложившихся наносов нарушило процессы водообмена, - сообщили эксперты. - Этой весной донные отложения скопились на левом берегу реки и фактически перекрыли ее, что и привело к обмелению.

В городской администрации пообещали составить проект по спасению реки Сызранки и расчистке ее русла.

Рыба может заснуть

Обитатели водоемов страдают этим летом не только от обмеления. Из-за аномальной погоды во многих реках, прудах и озерах раньше, чем обычно, начала цвести вода.

Как отмечает заведующий кафедрой зоологии позвоночных и экологии ПНИПУ, кандидат биологических наук Михаил Бакланов, в сочетании с жаркой погодой это может привести к тому, что содержание кислорода, растворенного в воде, снизится до критического уровня. И рыба начнет «засыпать».

Так, жители Пермского края на днях выложили в соцсетях множество фото рыбешек, которые лежат вдоль берегов реки Нытвы. Ихтиологи полагают, что причинами их гибели могли стать именно колебание температуры и обмеление речки. Не исключается, правда, и версия о том, что в Нытву могли попасть отходы местного производства.

А вот причина гибели более чем 50 тысяч карасей в озере под Самарой уже установлена - нехватка кислорода в воде.

Ученые подсчитали, что в этом водоеме, расположенном возле дачного массива Дубки рядом с пригородным поселком Волгарь, погибло почти 57 тысяч особей карася серебряного.

В июле сотрудники ГУ МЧС по Самарской области обратились в отдел госконтроля, надзора и охраны водных биоресурсов по региону Волго-Камского территориального управления Федерального агентства по рыболовству и попросили провести проверку по поводу массовой гибели рыбы.

И получили ответ: причиной стали заморные явления, возникшие из-за снижения содержания растворенного в воде кислорода в период очень жаркой погоды с 5 по 11 июля. Обитатели озера попросту задохнулись.

Впрочем, Михаил Бакланов успокаивает: рыба после этого в водоеме не исчезнет и ее численность рано или поздно восстановится.

Из-за мелководья не могу вывезти мусор

Кое-где обмеление малых рек приводит к большим коммунальным проблемам. Например, в городе Кирово-Чепецке Кировской области из-за снижения уровня воды в реке Чепце по понтонному мосту перестали пропускать мусоровозы, которые вывозили отходы на полигон на противоположном берегу.

- Под весом 20-тонных грузовиков мост проседает до каменистого дна, понтоны начинают тереться о камни и могут получить пробоину, - объяснили в городской администрации. - Поэтому пришлось ограничить движение мусоровозов, которые вывозят отходы из заречной части города. Временно мусор будет складироваться на площадках в микрорайоне Каринторф.

В дальнейшем власти обещают расчистить русло реки и подумать о строительстве через реку капитального моста.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Черепахам жара нравится

Кому наверняка должно понравиться потепление климата, так это черепахам. В Самарской области в озеро Кольчужное возле острова Середыш в Жигулевском заповеднике ученые выпустили два десятка болотных черепах.

- Наш регион - это самая северная граница ареала обитания черепах этого вида, - объяснили в заповеднике. - Но их численность в Самарской области уменьшается, болотных черепах осталось не более трех сотен. Причина - в застройке береговой линии водоемов и в том, что черепашек отлавливают для содержания в неволе. Несмотря на то что они занесены в региональную Красную книгу.

Как уверяют ученые, условия для болотных черепах в озере Кольчужном почти идеальные. В частности, там песчаные берега, и черепахам будет где откладывать яйца и высиживать потомство.

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