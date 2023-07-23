На следующей неделе в Пермский край вернется 30-градусная жара

Ближе к выходным осадки прекратятся, а температура начнет расти. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На следующей неделе в Пермском крае сохранится умеренно теплая погода. При этом осадков может быть даже больше, чем на прошлой неделе. Однако уже с пятницы температура воздуха начнет расти, а дожди прекратятся.

Как рассказал доктор географических наук, доцент кафедры картографии и геоинформатики, инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов, в понедельник, 24 июля, на больше части Прикамья еще пройдут дожди и грозы.

– Во вторник осадки ожидаются в основном на востоке региона. В ночные часы будет около +10…+15. Днем столбики термометров поднимется до +22…+24 градусов в Перми и до +20…+25 градусов по Пермскому краю, - говорит специалист.

В среду, 26 июля, дожди с грозами возможны в западных районах края. Есть вероятность, что в четверг на территории Прикамья пройдут дожди обложного характера, в том числе и в Перми. Дневная температура воздуха будет чуть ниже, в пределах +20 градусов.

По предварительному прогнозу, в пятницу осадки в Пермском крае прекратятся. Ожидается сухая и солнечная погода. Днем на юге края возможно достижение отметки +28 градусов.

Синоптик говорит, что в выходные дни потепление в регионе продолжится. Сохранится сухая погода без осадков. В дневные часы воздух может прогреться до +30 градусов. Однако на сколько задержится в регионе жаркая погода, пока неизвестно. Есть вероятность, что волна тепла будет непродолжительной.