Аналитики рассказали, куда планируют отправиться в летний отпуск жители Приволжья

Отпускные путешествия по России длятся у туристов из Приволжья около 10 дней, а по зарубежным странам - 12. Фото: Александр ГЛУЗ

Сервис «Яндекс.Путешествия» выяснил, куда планируют отправиться в летний отпуск или где уже отдохнули жители Приволжья. Чтобы понять это, специалисты изучили данные по бронированию отелей и поиску авиабилетов сроком от 7 до 14 дней.

Выяснилось, что 95% пользователей сервиса из Приволжья остались отдыхать в России, а в страны ближнего и дальнего зарубежья отправились лишь 2% и 3% соответственно. Наиболее популярными странами для отпусков за границей стали Турция, Узбекистан, Беларусь, Армения и Таиланд. Чаще всего жители Приволжья отправлялись отдыхать в Стамбул, Анталью, Минск, Ереван и Баку.

Для путешествий по России приволжцы выбрали Сочи, Санкт-Петербург, Москву, Минеральные Воды, Анапу, Махачкалу, Калининград, Геленджик, Казань и Кисловодск. Отпускные путешествия по России длятся у туристов из Приволжья около 10 дней, а по зарубежным странам - 12. Ночь в российском отеле обходится отдыхающим в среднем в 6300 рублей, а за границей - в 8100.

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