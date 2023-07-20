В зоопарке в Перми родились три рысенка

Рысятам уже несколько месяцев. Фото: Пермский зоопарк.

В пермском зоопарке теперь на три милых хищных мордочки больше. У рыси Майи родились котята, три самочки. Зоологи говорят, что котятам уже несколько месяцев. Майя уже второй раз становится мамой.

- Котята очень активные, их мама только и успевает подхватывать озорниц, когда они норовят неуклюже слезть с крыши домика, - говорят в зоопарке. - Майя ответственная мать и очень переживает за своих детей. Первое время ругалась и рычала на всех, кто подходил близко к вольеру. Теперь же рысята подросли и Майя стала спокойнее, но строго оберегает покой малышей, когда они спят.

Три сестрички. Фото: Пермский зоопарк.

Зоологи сделали несколько снимков рысят, не стали сильно тревожить семейство. Обещают позже показать игры маленьких хищников, которые от игр обычных кошек мало чем отличаются. Говорят, что кошки хищные и кошки домашние-одинаково милы в своих шалостях.

Кстати, первый раз Майя принесла потомство два года назад, в нашем зоопарке сейчас живет ее сын Сурик. Еще один - Ярик уехал в Екатеринбург.

Напоминаем, что зоопарк работает ежедневно, посмотреть на животных можно с 9.00 до 21.00, касса работает до 20.00.

Котята ведут активный образ жизни. Фото: Пермский зоопарк.

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