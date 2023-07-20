В Перми прошел «Фестиваль добра»

Зрителям фестиваля открылся прекрасный вид на Каму. Фото: Пресс-служба ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ.

В Перми 16 июля на набережной Камы прошел «Фестиваль добра». Он был приурочен к 300-летию Перми.

Праздник для детей

Концерт в амфитеатре на набережной сразу же привлек зрителей, он начался с выступлений народных коллективов, затем желающих пригласили на мастер-классы. Самые активные могли научиться современному танцу с профессиональным хореографом.

Дети делали значки своими руками, фигурки сказочных героев.

- Я выбрала значок Чебурашки, потому что это самый добрый герой, - сказала 6-летняя Лиза. - Сегодня он угощал нас с мамой апельсинами. А еще я хочу сплести браслетик из бусинок, мне здесь очень нравится.

Также на фестивале детей угощали попкорном и сладкой ватой.

На праздник приходили целыми семьями. Фото: Анна Маркова

Важные подарки городу

Яркие выступления творческих коллективов притягивали все больше зрителей. На сцене выступал и народный ансамбль песни и танца, школа искусств. Запоминающимся моментом было вручение подарка Осинской школе искусств – виолончели от известного оперного певца Василия Ладюка.

Ведущий продолжал радовать зрителей, приглашая коллективы с песнями и танцами народов Урала, а еще развлекал гостей викторинами, участники которых получали подарки.

Затем на сцене появился известный балалаечник Андрей Киряков. А затем выступил участник шоу «Голос. Дети» Максим Хрулёв из Чернушки под аккомпанемент балалайки Андрея Кирякова. После этого зрители горячо встречали выступление кавер-бэнда Heaven, который ярко исполнил популярные песни вместе со зрителями.

Пермяков со сцены приветствовали руководители нефтяной компании и Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае и представители правительства Пермского края.

- Это замечательная традиция, когда крупные компании участвуют в жизни города, - говорит Дмитрий Самойлов, заместитель председателя правительства Пермского края. – Я хочу поблагодарить компанию «ЛУКОЙЛ» и руководителя благотворительного фонда за системное и постоянное социальное партнерство. Самые яркие проекты, которые реализованы и будут реализованы в ближайшее время, – это поддержка Пермского международного марафона, десятки спортивных площадок, новые школы, и мы ждем завершения строительства самого главного подарка – новой сцены ТЮЗа и благоустройств квартала рядом с ним. Когда есть такие компании, как «ЛУКОЙЛ», жизнь в нашем городе становится лучше.

Награда «Бизнесу года»

На сцене нефтяникам была вручена статуэтка первой Народной премии 59.RU в главной номинации «Бизнес года» за проект по строительству новой сцены ТЮЗа и театрального квартала. ЛУКОЙЛ ежегодно проводит благотворительные акции, которые проходят во всех территориях деятельности Компании и при поддержке правительства региона участвует в развитие социальной сферы . «Фестиваль добра» дополнил череду событий праздничных мероприятий в рамках 300-летия краевой столицы, который, надеемся, получит продолжение и станет ещё одним добрым событием для жителей и гостей Пермского края.

- Мы празднуем 300-летие Перми, долго готовились к этому событию! Концерт с участием оперных певцов. Это праздник души для наших жителей, - сказал Олег Третьяков Генеральный директор ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ.

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Поздравления оперных певцов

Тем временем на сцену вышла Полина Шамаева, солистка Московского театра «Новая опера» имени Е. В. Колобова. Она поздравила Пермь с юбилеем и благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ», которому, кстати, в этом году исполнилось 30 лет, и пожелала процветания. Великолепный голос певицы зрители сразу же оценили, она начала выступление с песни «Гляжу в озера синие», а в ответ услышала восторженные аплодисменты.

Далее к зрителям вышел оперный певец Александр Суханов (на фото).

- Я родился в Перми, это мой родной город, я счастлив вернуться сюда, выступить на празднике в честь 300-летия Перми и на 30-летии благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ», - сказал Александр Суханов. – Я вижу, что здесь собрались зрители с хорошим настроением.

Для дете были организованы мастер-классы. Фото: Анна Маркова

Пермяки с удовольствием слушали выступления звезд оперы мирового уровня и не хотели отпускать их со сцены. Праздник, который прошёл при поддержке нефтяников и благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ», получился действительно добрым.