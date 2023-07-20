В пермском «сквере Кормщикова» срезали тренажеры, которые 83-летний пенсионер купил, выиграв конкурс National Geographic

О своем сквере Владимир Кормщиков заботится с утра до вечера. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- А где теперь будут гулять наши дети, если этот сквер уберут? – сетует пермячка Алина.

- И что, мы не сможем теперь здесь с соседками делать утреннюю зарядку? – печалится пенсионерка Зинаида Петровна.

Жители Паркового любят гулять в тенистых аллеях. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жителей микрорайона Парковый встревожили сообщения в СМИ о том, что по решению Арбитражного суда часть сквера напротив дома на Парковом, 41 включили в охранную зону теплосетей. И предложили убрать или перенести парковые объекты куда-нибудь в другое место.

В сквере всегда много детворы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Неужели и деревья тоже спилят? – беспокоятся местные жители. – И больше не прогуляться нам по тенистым аллеям среди белоствольных берез, пушистых сосен и елей? А детям – не поиграть на тренажерах, не покататься на горке?

Сквер окружает зеленая изгородь из кустов сирени. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Деревья все-таки не тронут

Этот парк в народе называют «сквер Кормщикова». Его собственными руками в течение 25 лет на месте заброшенного пустыря создавал пермский пенсионер.

В сквере установлены мемориальные комплексы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На свою пенсию и на деньги от шабашек приобретал десятки саженцев деревьев, сотни сеянцев сирени и кустиков чайных роз, которые превратились в благоухающую зеленую изгородь вокруг парка. Днями напролет Владимир Михайлович Кормщиков копал землю, перевозил ее на садовой тачке, выравнивая площадки под будущие игровые городки и тротуары. Разбивал клумбы и газоны. По собственным чертежам заказывал и устанавливал в парке патриотические мемориальные комплексы.

Это прекрасное место для семейного отдыха. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

И что, теперь все это будет уничтожено? Не перенесешь ведь «куда-нибудь подальше» взрослые березы, сосны, ели, рябины, яблони, сирень…

- Нет, аллеи переносить не придется, - успокаивает 83-летний Владимир Михайлович. - Но вот центр сквера порушили основательно.

Но в сквере разрыли теплотрассу, теперь тут видны следы раскопок. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Действительно, по контрасту с остальным обихоженным пространством в середине идет полоса, кое-как присыпанная гравием и песком вперемешку с глиной. И на ней на деревянном столбике воткнули табличку с надписью «Охранная зона теплосетей». Стрелками и цифрами обозначено, что распространяется она на 3 метра в одну сторону и на столько же в другую. Но пониже от руки выведены другие цифры - 9,5 метров.

- Здесь недавно был прорыв теплотрассы, - объясняет Владимир Михайлович. – Когда раскапывали трубы, погибла большая клумба, повредили часть прорезиненного покрытия спортплощадки. Потом яму закопали, а мне объяснили, что отныне здесь будет шестиметровая зона, где ничего делать нельзя. А потом появился представитель районного управления по благоустройству и сообщил, что зону расширили фактически до двадцати метров. И – прислали рабочих, которые срезали четыре тренажера, которые я купил на свои средства.

Раскопанное место просто засыпали гравием. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В 2020 году Владимир Михайлович выиграл главную премию в номинации «Зеленая планета» экомарафона National Geographic. На выигранные деньги он установил в парке спортивные снаряды для взрослых и прикупил разные инструменты и утварь – метлу, электрокосу, чтобы приводить в порядок газоны, а еще болгарку, сварочный аппарат.

Чтобы не было вопросов - поставили табличку. Мол, запретная зона и все тут. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Ко мне не раз подходили папы детей, которые играли на детской спортплощадке, и говорили, мол, хорошо, если бы и нам в сквере можно было потренироваться, - объясняет пенсионер. – Вот я и приобрел тренажеры для разных групп мыщц.

Часть спортплощадки сохранилась. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Денежный приз, так получается, впрок не пошел. Электроинструмент, который пенсионер запер в ангарчике рядом со сквером, украли, взломав замок. И вот теперь в этот же сарай он вынужден был перенести силовые спортивные снаряды, которые по решению суда убрали со спортплощадки.

Но четыре тренажера для взрослых попали в запретную зону и их потребовали убрать. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Хуже всего, что мне предложили перенести «куда-нибудь подальше» мемориальный комплекс, который я построил с помощью добрых людей в память о жертвах нацизма, - вздыхает Владимир Кормщиков. – Я его задумал как коллонаду памяти, такие возводили в Древней Греции. Колонны установлены на массивном бетонном основании, которое, конечно же, не удастся передвинуть, его можно только разрушить! Но это ведь будет

Этот мемориал в память о жертвах нацизма тоже попал в запретную зону. Пока неясно, что с ним будет. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

святотатство!

«Сосед привез три мешка семян»

Впрочем, Владимиру Михайловичу уже не раз приходилось мириться с неудачами. И отбиваться от тех, кто претендовал на эту землю.

Как вообще ему пришла в голову такая идея – создать в одиночку целый парк?

- Это началось еще 40 лет назад, - вспоминает он. – Нам дали квартиру в доме, которым заканчивался новый городской проспект Парковый. Такое красивое название, а вокруг была натуральная свалка, - сюда свозили со строек обломки свай и бетонных плит. Я взялся за кувалду. По вечерам крошил эти глыбы на куски и стаскивал в одно место. Потом договорился насчет самосвала, и мы этот мусор вывезли.

Городские власти воспользовались, что территорию кто-то расчистил, и засыпали ее торфом. Видимо, рассчитывали, что со временем здесь вырастет трава. Но голый торф начал гореть, и летом открыть окна в квартире было невозможно.

Кто-то подсказал жильцу-энтузиасту, что торф нужно засеять какой-нибудь растительностью. Но где взять столько семян? Выручил сосед по дому. Родом он был из деревни и рассказал, что в любом деревенском сеновале весь пол обычно покрыт слоем осыпавшихся из соломы зерен разных трав. А потом привез из села от родни три мешка семян сорняков.

Весной Владимир Михайлович их засеял. К осени трава выросла выше пояса.

Деньги зарабатывал на шабашках

- А потом мне же пришлось бороться с сорняками! - улыбается сейчас он. - Когда родились сын и дочка, жена мне сказала: проспект наш называется Парковый, а детям даже поиграть негде. И я решил сам разбить напротив нашего дома сквер.

Пока Владимир Михайлович работал преподавателем в институте повышения квалификации, часть зарплаты выделял на приобретение сотен саженцев. Когда вышел на пенсию, денег на обустройство сквера стало не хватать, и он начал подрабатывать.

- Зимой подряжался чистить крыши частных домов и офисов, летом брался косить траву на газонах, благо на своем сквере изрядно набил руку, - объясняет он. – Сквер ведь и сейчас больше 30 соток, а раньше был еще больше. То один торговый центр от него при строительстве часть откусит, то другой.

Покушались на площадку, обустроенную руками пермяка, не раз.

- Однажды предприниматель, бывший милиционер, задумал здесь организовать платную автостоянку, - вспоминает Владимир Кормщиков. – Но всем миром тогда отстояли, даже в пикеты с соседями выходили.

В администрации Дзержинского района высоко оценивают труд Владимира Кормщикова. Глава района пообещал благоустроить площадку до осени. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Заставили убрать и горки, и скейт-парк

А потом Владимир Михайлович поделился с женой новой идеей: построить в сквере своими руками детско-спортивную площадку. Супруга только улыбнулась, мол, вспомнил молодость? Они ведь с ней познакомились, когда он курировал спортивно-патриотический сектор в местном комитете комсомола.

Сказано – сделано. Он научился работать болгаркой, сваривать металл. И в сквере появились турники, самодельные тренажеры, подвесной мостик, качели на пружинах, горки.

- Одна из горок была винтовая, а другая – самая большая на тот момент в городе, почти три метра в высоту! - вспоминает пермяк. – В этот спортгородок со всей Перми приезжали, скапливались десятки машин.

А чуть позже Владимир Кормщиков организовал в своем сквере один из первых в городе скейт-парк.

- Я его сварил из металлических листов, для безопасности сделал ограждение, - говорит он. – Но когда про него написали в местных СМИ, в сквер пришла комиссия из района.

Проверяющие потребовали убрать из сквера не только скейт-парк, но и все горки и качели. Спросили: «У вас есть на них сертификат безопасности? То-то и оно…»

- У меня слезы на глазах стояли, когда я резал болгаркой и отправлял в металлолом сделанное своими руками! – признается Владимир Кормщиков.

Работает в сквере с утра до ночи

Четыре года назад «сквер Кормщикова» взяла на баланс районная администрация.

Каждый день пермяк с утра приходит в свой сквер и работает там до полуночи. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Но все равно у пенсионера масса работы. Встает он в восемь утра, жена его покормит завтраком, и он сразу – в парк. Придет домой пообедать, и – обратно. Пропадает в сквере до полуночи. Время свободное у него есть, сын и дочь обзавелись семьями и живут в других городах. Внуков привозят только по праздникам.

- Работы в сквере всегда много, - говорит Владимир Михайлович. – Мусор по утрам собираю и переношу в мешках к месту, откуда его забирают на вывоз. К скверу прикрепили дворника, но он один со всем не справляется. Сейчас к тому же надо как-то облагородить территорию после раскопок коммунальщиков. А еще агроном мне посоветовала обрезать нижние ветви елей, чтобы они не подгнивали. Это тоже работа не на один день.

Есть у Владимира Кормщикова и заветная мечта: поставить в сквере мемориал в честь Победы в Великой Отечественной войне.

- Я его вижу в виде пятиконечной звезды, от которой вверх тянутся пять лучей, поддерживая земной шар, - объясняет он. – Тогда наш сквер можно будет по праву называть «Парк Победы».

Жители города благодарны пенсионеру-энтузиасту. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

К осени в сквере пообещали навести порядок после раскопок

С Владимиром Кормщиковым встретился глава Дзержинского района Перми Александр Стяжкин, а также представители теплоэнергетиков. Они обсудили, куда лучше перенести скамейки, которые попали в охранную зону тепловых сетей, а также пообещали благоустроить нарушенный после раскопок участок сквера.

- Работы мы планируем завершить до конца августа – начала сентября, - сообщил Александр Стяжкин. – Районные власти понимают важность этого сквера для микрорайона Парковый и высоко ценят труд Владимира Михайловича.

ОФИЦИАЛЬНО

Александр Молчанов, руководитель регионального центра стратегических коммуникаций в г. Перми ПАО «Т Плюс»:

- Тепловые сети - это промышленный объект с повышенным уровнем опасности. Поэтому очень важно соблюдать осторожность вблизи труб, так как есть угроза травмирования теплоносителем. В целях безопасности горожан размещение любых объектов в охранных зонах теплосети запрещено.

Максим Сабуров, замначальника МКУ "Благоустройство" Дзержинского района Перми:

- Большинство демонтированных конструкций перенесли в пределах этого сквера - качели и часть детского комплекса с горкой. Центр самой площадки был освобожден.