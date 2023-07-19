Антон Немкин: «Нужно навести порядок в сфере онлайн-подписок»

Антон Немкин объяснил суть предлагаемых изменений.

Знакомая ситуация, согласитесь, – вдруг выясняется, что с вас снимали деньги за некую онлайн-подписку, которой вы не пользуетесь и даже не в кусе, что на нее подписались! А когда вы пытаетесь выяснить, почему вас подписали, даже не уведомив об этом, в компании уверяют, что, по закону, они и не обязаны этого делать.

Навести порядок в этой сфере призван законопроект, который внесен в Госдуму. Он предполагает необходимые поправки в закон «О защите прав потребителей».

Потому что выгодно!

Почему многие компании идут на это? Потому что это очень выгодный бизнес.

- Судите сами: годовая выручка от подписок на цифровой контент в России сегодня достигает 180 миллиардов рублей, - объясняет один из авторов законопроекта, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат фракции «Единая Россия» Антон Немкин. - Для того, чтобы сохранять этот оборот на высоком уровне, площадкам выгодно держать долю отписок низкой. Вот и используются непрозрачные и недобросовестные практики, и потребители оплачивают подписки, которыми не пользуются.

По данным Антона Немкина, сейчас за подобные «навязанные» подписки продолжают платить не менее 18 процентов пользователей цифровых площадок.

Что предлагает законопроект?

Как предлагают исправить ситуацию авторы внесенного в Госдуму законопроекта?

Как отмечает Антон Немкин, чаще всего пользователи попадают в «подписочные ловушки» из-за отсутствия уведомлений от сервисов о продлении подписки. Или же из-за того, что смысл таких уведомлений непонятен. Некоторые компании умышленно усложняют способ отписаться.

- Мы предлагаем закрепить в законодательстве обязанность для сервисов - не меньше чем за сутки предупреждать клиентов о списании средств за подписку, говорит Антон Немкин. - Такое уведомление должно содержать дату списания платежа, информацию о том, как прекратить подписку, а также ссылку на ту платформу, где можно отказаться от подписки.

Следить за тем, чтобы компании не усложняли механизм отказа от подписки и подробно описывали его на своем сайте, по мнению авторов законопроекта, должен Роскомнадзор, для чего предлагается наделить это ведомство соответствующими полномочиями.

Еще одно изменение в закон «О защите прав потребителей» должно запретить торговым площадкам списывать деньги с карт, данные о которых были удалены из личного кабинета до момента приобретения товара.

- В дальнейшем мы планируем добиться на законодательном уровне того, чтобы платформы обязательно удаляли такие данные пользователей, - сообщил Антон Немкин. – А сейчас предлагаем предоставить Роспотребнадзору право контролировать, чтобы площадки списывали деньги с карт покупателей исключительно с их согласия, предварительно уведомив об этом.

Не пострадает ли бизнес?

Предполагается, что законопроект, если его примут в Госдуме, вступит в силу с 1 марта 2024 года.

- Это даст бизнесу время адаптироваться к новым требованиям, - подчеркивает Антон Немкин. – Впрочем, большинство добросовестных компаний и так сегодня их выполняют. Пока законопроект не предусматривает административной ответственности за нарушения. Однако она может быть установлена позднее по итогам мониторинга исполнения новых норм.

Член комитета по обороне Госдумы, депутат от фракции «Справедливая Россия - За правду» Дмитрий Кузнецов объясняет, что в случае одобрения законопроекта компании могут действительно понести небольшие потери, но зато в будущем они получат более лояльных клиентов и пользователей, что всегда выгодно для бизнеса. Поэтому такие изменения в законе «О защите прав потребителей» давно назрели.

- Действительно, хитрая уловка в виде отсутствия уведомлений о списании средств приносит некоторым компаниям большие деньги - забывчивость людей стала способом обогащения, - отметил Дмитрий Кузнецов. - В связи с развитием сервисов онлайн-услуг закон о регулировании онлайн-подписок, по-хорошему, надо было принимать лет 5 назад. Компании, конечно, потеряют часть прибыли, но в перспективе получат лояльных клиентов и пользователей.

НАША СПРАВКА

В подготовке этого важного законопроекта участвовал целый ряд депутатов Госудумы - член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат фракции «Единая Россия» Антон Немкин, вице-спикер Госдумы, член комитета по бюджету и налогам, депутат от фракции «Новые люди» Владислав Даванков, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат от фракции «Новые люди» Антон Ткачёв, вице-спикер Госдумы, депутат от фракции «Единая Россия» Пётр Толстой, председатель комитета по международным делам, руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат от фракции ЛДПР Андрей Свинцов, член комитета по защите конкуренции, депутат от фракции КПРФ Ирина Филатова, член комитета по обороне, депутат от фракции «Справедливая Россия – За правду» Дмитрий Кузнецов, заместитель председателя комитета по контролю, депутат от фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев.