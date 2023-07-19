В Перми идут поиски пропавшей 14-летней девочки

Пропавшую школьницу всю ночь искали родители и сотрудники полиции. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Перми всю ночь шли поиски пропавшей вечером, 18 июля, 14-летней школьницы. Девочка ушла из дома по улице Маршала Толбухина в Орджоникидзевском районе и не вернулась. О судьбе девочки ничего не известно.

Родители ребенка обратились в полицию и к волонтерам. Ориентировки о розыске девочки разместили в соцсетях волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой.

- Просим распространить информацию о пропавшей в Перми 14-летней девочке, - написали волонтеры. - Всех, кому что-либо известно, просьба звонить по телефонам полиции 112 или волонтерам (342) 204-49-04.

Приметы: рост 150 см., худощавого телосложения, волосы русые длинные, глаза карие.

Была одета: черно-серая рубашка в клетку, темно-серые джинсы с дырками на коленях и белые кроссовки.

UPD: Вскоре после того, как ориентировку разместили в соцсетях, стало известно, что девочка нашлась. Где она была – не сообщается. Сейчас с семьей, где это случилось, будет работать полиция.

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