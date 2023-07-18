Из питья одна вода? Перестала болеть голова!

Целый месяц ради эксперимента Ирина пила одну воду, и ей это понравилось. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ирина работает на радио и встает на утренний эфир в 6 утра. Чтобы проснуться и взбодриться, варит кофе. А потом, в течение дня, может выпить еще несколько чашек.

20 лет на кофе

- Кофе мой любимый напиток и других напитков в моем рационе практически не было: чай я пить не могу, сладкие соки и лимонад – крайне редко, у меня на них аллергия. Исключение - пара бокалов вина в праздник или полчашки чистой воды за весь день, а в остальном на протяжении 20 лет – один кофе.

От такой жизни Ирина начала замечать, что по вечерам у нее начала болеть голова, пропадал аппетит, портилось настроение.

- К середине рабочего дня я была уже далеко не в тонусе, - говорит наша Ирина. - А задач и вопросов всегда нужно решать массу. К тому же я заметила, что мои любимые джинсы стали на мне с трудом застегиваться, хотя ем я мало. Вместо завтрака – да – кофе, после эфира – еще одна чашка вприкуску с печенькой. В обед быстрый перекус на ходу, а вечером - легкий ужин с салатом, чтобы можно было потом спокойно уснуть.

Если что-нибудь не съем, мир рухнет

Про людей, которые употребляют только чистую воду, Ирина, естественно, слышала. Она изучила тему и твердо решила взять себя в руки, начав эксперимент. Причем, «убить» таким образом планировала «двух зайцев»: первое, отказаться от привычного тонизирующего напитка, который начинал угнетать, а второе - дать организму чистой воды. Срок поставила месяц и начала свой эксперимент в начале лета.

- Я долго настраивалась, переживая, что у меня будут определенные ломки в организме, что мне захочется выпить хотя бы одну чашечку кофе утром, но сдержалась и теперь понимаю, главное в этом деле – настрой.

Проснувшись в первый день, Ирина по привычке отправилась на кухню и включила чайник. Вспомнив про задуманное, вздохнула, налила себе стакан чистой воды и выпила. К слову, Ирина пьет чистую воду комнатной температуры, не нагревая ее. В день в среднем 1,5 – 2 литра.

- Первый результат отказа от кофе я заметила уже к середине первого утреннего эфира. Вода не насыщает, поэтому я почувствовала голод, которого за последние несколько лет у меня не возникало. А после того, как эфир закончился, я поняла, что если сейчас же не позавтракаю, то мир, наверное, рухнет!

Дальнейший эксперимент показал, что после отказа от кофе пищевые привычки Ирины стали меняться. Сейчас пермячка стабильно принимает пищу три раза в день, иногда и с перекусом.

- Парадокс: я начала нормально питаться, а через пару недель заметила изменения в своем организме. Правильный пищевой рацион позволил мне запасаться достаточным уровнем энергии, чтобы продолжать работать. Бонусом - ушли отеки, которые периодически появлялись на лице утром и вечером. Уменьшился не только объем, но и вес. За пару недель я потеряла полтора килограмма, и теперь мои любимые джинсы снова стали сидеть на мне, как и раньше!

Выразительный взгляд и экономия

Головные боли, которые преследовали Ирину последние несколько месяцев, перестали мучить ее на второй день эксперимента, и больше не возвращались.

Что касается «ломки», которая могла появиться после отказа от кофе, то тут, по словам журналиста, очень важен настрой. Когда встал на путь к здоровью и движешься вперед, то сворачивать уже не хочется.

Следующим приятным моментом для Ирины стала фотосессия. Радиоведущим нужно было сфотографироваться для публикации постов в соцсетях. А ведь фотографы, говорят, самые внимательные после детей и художников.

- О, Ирина, у вас сегодня невероятно выразительные глаза, - выдал комплимент фотограф во время съемки. – Да и вообще, вы в последнее время прекрасно выглядите!

Все остальные в нашей редакции начали замечать изменения во внешности уже к концу эксперимента: лицо разгладилось, появился румянец и блеск в глазах, а объемы реально таяли на глазах. Но самое главное, что у девушки появилось невероятная энергия. Ни свет, ни заря, она на работе: энергичная, активная, ее звонкий голос слышен буквально по всей редакции! Пока коллеги в отпусках, она успевает проводить по три эфира в день, а к вечеру может отправиться потанцевать в клуб или съездить в караоке.

Еще одна приятность – материальная. Дома журналист готовила себе натуральный кофе в турке (кофе в зернах стоит в районе 1000 рублей, его хватало на полтора-два месяца), а на работе пила растворимый (банка – 600-800 рублей, которую хватало на полторы недели). И экономия за месяц получилась в районе двух тысяч рублей!

Кстати, на днях Ирина сдала анализы, и результаты пришли идеальные. Итак, эксперимент заканчивается, что теперь?

- Возвращаться к старой жизни я не стану, однозначно, - улыбается Ирина. - Но и продолжать жить совсем без кофе не хочется. Вероятней всего, я оставлю себе одну чашечку кофе утром, а в остальное время буду пить чистую воду.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

«От избытка кофе страдает печень, а печень – наше лицо»

Наталья Корягина: Более трех чашек кофе в день оказывает токсический эффект на организм. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Главный внештатный терапевт Минздрава Пермского края Наталья Корягина:

- Так как в кофе содержится большое количество кофеина и теобромина, то при большом их употреблении - более трех чашек кофе в день – они оказывают токсический эффект на организм. Особенно избыток кофе бьет по печени, а все мы знаем печень - это «наше лицо». К тому же не стоит забывать, что кофе обладает мочегонным свойством, то есть выводит воду из организма, и тем самым ухудшает без того обезвоженный организм. И поэтому пить кофе в больших количествах небезопасно для самочувствия и здоровья. Вода, которую начала пить Ирина, это естественный «растворитель» в организме. Кто пьет воду в достаточном количестве, тот чувствует себя очень хорошо, ведь его клетки не испытывают обезвоживания и могут функционировать в полную силу.

Как выработать полезные пищевые привычки

Диетолог Яна Королева напоминает, что при употреблении кофе важна дозировка. Фото: личная страница ВК.

Диетолог Яна Королева, Пермь:

- Скажу слово в защиту кофе, ведь это еще и полезный напиток. Важна доза! Старайтесь употреблять не более трех чашек в день и еще лучше без добавок. Кофе обладает антиоксидантными свойствами и может способствовать профилактике сахарного диабета 2 типа. А еще стоит задаться вопросом, для чего употребляете тонизирующий напиток в большом количестве, появится и решение. Чтобы взбодриться? А не лучше ли для этого заняться физической нагрузкой и полноценно высыпаться.

Еще один совет по выработке правильных пищевых привычек: ведите дневник питания, который поможет понять, чего человек потребляет в избытке, а чего в недостатке. Например, он ест много сладкого, жирного, копченого и мало овощей. Когда понятно, где проблема, стоит принять этот факт и не отрицать его. Ведь если вы много съедаете какого-то продукта, значит, вы любите его. А если полностью уберете его из рациона, то возможны срывы и возвращения к перееданию. Лучше договариваться с собой. К примеру, любите орехи и не успокоитесь, пока не съедите всю пачку? Разрешите себе покупать орехи, но в небольших количествах или ешьте их лишь в компании с родными или друзьями, чтобы снизить дозу их и не переедать. То же самое касается и сладкого. Если хочется – съешьте сначала фрукт. Если хочется все равно, пообещайте себе съесть его завтра и обязательно выполните обещание.

Еще одна полезная привычка: не разрешайте еде стать вашим успокоительным средством и не заедайте проблемы, это чревато набором лишнего веса. Чтобы успокоиться, вспомните, как вас успокаивали родители в детстве: обнимали? Обнимите себя! Гладили? Погладьте себя по голове! Это поможет успокоиться и не приведет к перееданию.

Напоследок, помните еще об одной полезной привычке: промежутки между приемами пищи не должны составлять более пяти часов, иначе это приведет к выраженному голоду. И темп еды будет выше, а значит, человек съест гораздо, чем при обычном приеме пищи.