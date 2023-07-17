Пермские волонтеры провели памятные мероприятия о погибших на Донбассе товарищах

Супруги погибших, продолжают дело своих мужей. Фото предоставлено Ольгой Старостиной

Прошел год с момента гибели волонтеров "Пища Жизни" Кирилла Губарева и Максима Веровского. Коллеги погибших товарищей объявили 16 июля Днем памяти волонтеров.

Напомним, 16 июля в 21.04 (по московскому времени) из-за прямого попадания реактивной системы залпового огня в здание кухни добровольцев в городе Алчевске погибли два волонтера общественной организации «Пища Жизни Донбасс» Кирилл Губарев и Максим Веровский. В этот день Кирилл Губарев и Максим Веровский вернулись из Северодонецка, где кормили беженцев. Когда добровольцы разгружали пустые баки из-под еды, начался обстрел. Волонтеры не успели покинуть территорию.

- Во время обстрела Кирилл говорил с волонтерами о предстоящем выезде в Северодонецк и помощи там людям. Забота о других была главной движущей силой его жизни, - рассказывает учредитель Пермского краевого отделения МБОО «Пища Жизни» Ольга Старостина. - На ребят обрушилась плита дома и придавила. К несчастью, травмы оказались смертельными. Спасатели извлекли тело Кирилла с телефоном в руке.... Еще одного волонтера - 22-летнего Андрея Яковлева - ранило осколками. Врачи сказали, что Андрей «родился в рубашке», он попал в больницу и вскоре вернулся в строй.

Кирилл Губарев был вице-президентом "Пища Жизни" и руководил организацией в своем родном городе Алчевске. Он договаривался с военными, чтобы волонтеры могли проехать к линии разграничения в города Рубежное, Северодонецк и Лисичанск, чтобы кормить людей в бомбоубежищах.

Кирилл Губарев с супругой. Фото предоставлено Ольгой Старостиной

Максим Веровский был волонтером и водителем, помогал нуждающимся жителям Донбасса с 2014-го года.

Максим Веровский с супругой и детьми. Фото предоставлено Ольгой Старостиной

Инна и Надежда, супруги погибших ребят, продолжают дело своих мужей. Они ездят в прифронтовые города и раздают гуманитарную помощь. Также на их попечении многодетные семьи и старики в Алчевске. Добровольцы на Донбассе во время раздачи питания рассказывают местным жителям и беженцам о друзьях-героях. Жители Донбасса, кто знал погибших лично, вспоминают их словами благодарности и почтения.

- Эти ребята в прошлом году раздавали гуманитарку на летней кухне. Я тогда еще с сыном был,- рассказал один беженец, обнимая своего 9-летнего сына Гордея.

- Благотворительная организация "Пища Жизни" объявила 16 июля Днем памяти волонтеров среди своих 57 отделений в России. Пройдут памятные мероприятия, в том числе премьера документального фильма "Герои среди нас", посвященного ушедшим добровольцам, - рассказывает учредитель Ольга Старостина

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