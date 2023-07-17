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Общество17 июля 2023 12:15

Пермские волонтеры провели памятные мероприятия о погибших на Донбассе товарищах

Ровно год назад 16 июля украинские националисты нанесли удар из РСЗО по зданию кухни добровольцев
Виктор Правдин
Супруги погибших, продолжают дело своих мужей. Фото предоставлено Ольгой Старостиной

Супруги погибших, продолжают дело своих мужей. Фото предоставлено Ольгой Старостиной

Прошел год с момента гибели волонтеров "Пища Жизни" Кирилла Губарева и Максима Веровского. Коллеги погибших товарищей объявили 16 июля Днем памяти волонтеров.

Напомним, 16 июля в 21.04 (по московскому времени) из-за прямого попадания реактивной системы залпового огня в здание кухни добровольцев в городе Алчевске погибли два волонтера общественной организации «Пища Жизни Донбасс» Кирилл Губарев и Максим Веровский. В этот день Кирилл Губарев и Максим Веровский вернулись из Северодонецка, где кормили беженцев. Когда добровольцы разгружали пустые баки из-под еды, начался обстрел. Волонтеры не успели покинуть территорию.

- Во время обстрела Кирилл говорил с волонтерами о предстоящем выезде в Северодонецк и помощи там людям. Забота о других была главной движущей силой его жизни, - рассказывает учредитель Пермского краевого отделения МБОО «Пища Жизни» Ольга Старостина. - На ребят обрушилась плита дома и придавила. К несчастью, травмы оказались смертельными. Спасатели извлекли тело Кирилла с телефоном в руке.... Еще одного волонтера - 22-летнего Андрея Яковлева - ранило осколками. Врачи сказали, что Андрей «родился в рубашке», он попал в больницу и вскоре вернулся в строй.

Кирилл Губарев был вице-президентом "Пища Жизни" и руководил организацией в своем родном городе Алчевске. Он договаривался с военными, чтобы волонтеры могли проехать к линии разграничения в города Рубежное, Северодонецк и Лисичанск, чтобы кормить людей в бомбоубежищах.

Кирилл Губарев с супругой. Фото предоставлено Ольгой Старостиной

Кирилл Губарев с супругой. Фото предоставлено Ольгой Старостиной

Максим Веровский был волонтером и водителем, помогал нуждающимся жителям Донбасса с 2014-го года.

Максим Веровский с супругой и детьми. Фото предоставлено Ольгой Старостиной

Максим Веровский с супругой и детьми. Фото предоставлено Ольгой Старостиной

Инна и Надежда, супруги погибших ребят, продолжают дело своих мужей. Они ездят в прифронтовые города и раздают гуманитарную помощь. Также на их попечении многодетные семьи и старики в Алчевске. Добровольцы на Донбассе во время раздачи питания рассказывают местным жителям и беженцам о друзьях-героях. Жители Донбасса, кто знал погибших лично, вспоминают их словами благодарности и почтения.

- Эти ребята в прошлом году раздавали гуманитарку на летней кухне. Я тогда еще с сыном был,- рассказал один беженец, обнимая своего 9-летнего сына Гордея.

- Благотворительная организация "Пища Жизни" объявила 16 июля Днем памяти волонтеров среди своих 57 отделений в России. Пройдут памятные мероприятия, в том числе премьера документального фильма "Герои среди нас", посвященного ушедшим добровольцам, - рассказывает учредитель Ольга Старостина

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