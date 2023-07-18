Новые люди предложили отменить 52 бессмысленных штрафа

Фото: Партия «Новые люди»

В России все труднее оставаться законопослушным человеком. Никогда не знаешь, за что могут оштрафовать: одежда неправильного цвета, лайк в соцсетях или просто подозрительная походка. Депутаты придумывают новые штрафы каждый день. Кажется, это единственный язык, на котором власть умеет говорить с людьми.

С этим не согласна партия «Новые люди». Ее депутаты уверены, что нужно не изобретать новые наказания, а, наоборот, отменять старые.

- Запретить, ограничить, закрыть, отказать... Мы уже скоро забудем, как пряник выглядит, только кнут один останется, - комментирует инициативы лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Мы составили топ-5 самых странных и бессмысленных штрафов, которые предлагают отменить депутаты партии.

ЗА ЧТО ШТРАФУЮТ ПЕРМЯКОВ?

ЗАБЫТЫЕ ДОМА ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА

Любой сотрудник ГИБДД может за минуту пробить вас по базе и узнать, есть у вас права или нет. Несмотря на это, за забытые дома права или полис ОСАГО он выпишет штраф. В век интернета и всеобщей цифровизации это просто-напросто устаревшая норма. Новые люди предлагают ее отменить - безопасность на дорогах от этого не пострадает.

ПРОЖИВАНИЕ НЕ ПО ПРОПИСКЕ

Крепостное право давно отменили, но людей до сих пор штрафуют за отсутствие регистрации, даже если они живут в соседнем городе. В нарушители можно записать любого, кто приехал из другого региона на учебу или в длительную командировку. Поэтому вице-спикер Госдумы от Новых людей Владислав Даванков предложил отменить это ограничение. Регистрацию предлагается заменить добровольным уведомлением о месте проживания.

Фото: Партия «Новые люди»

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДОРОГИ

Отдельной статьи за самовольный ремонт дорог у нас нет. Но если вы решили сами заделать яму во дворе, потому что местная администрация этого не делает, вас могут оштрафовать по статье 12.33 КоАП «Повреждение дорог». Наказание - от 5 до 10 тысяч рублей. Новые люди предложили не штрафовать инициативных граждан.

ЛАЙКИ В СОЦСЕТЯХ

Лайк или смайлик под «неправильным» постом можно поставить случайно и забыть об этом. Пока не придет повестка в суд. Доказать свою невиновность в этом случае практически невозможно, даже если вы не собирались распространять вредную информацию. В России уже есть примеры того, как людей штрафовали на 30 тысяч рублей за лайки. Депутаты Новых людей предлагают перестать считать лайки преступлением.

ДОРОЖНЫЕ КАМЕРЫ

Треноги, спрятанные в кустах, - обычная практика для многих регионов страны. Сейчас она доходит до абсурда: передвижные камеры ставят там, где уже есть автоматические. Автомобилист получает штраф дважды, но оспорить такое решение практически невозможно. Новые люди предлагают устанавливать знак перед каждой нестационарной камерой. Если его нет - признавать штрафы недействительными. А на дорогах, где камеры уже стоят, треноги нужно запретить.

Это только малая часть абсурдных штрафов, которые сегодня грозят пермякам. Лидер партии «Новые люди» уверен, что все их можно и нужно отменить.