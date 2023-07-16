В Перми пропала 16-летняя Алина Фафина

Девушка пропала в ночь на 16 июля.

В Свердловском районе Перми пропала 16-летняя Алина Фафина. Об этом сообщает поисковый отряд имени Ирины Бухановой.

Последний раз ее видели в 4 часа утра 16 июля. Она ушла от магазина «Дворик», что на улице Вижайская, после этого девушка пропала.

Приметы Алины: рост 175 см, плотного телосложения, волосы ниже плеч темные. Была одета в голубые джинсы, черную олимпийку, на ногах белые кроссовки.

Волонтеры просят распространить информацию, если вы видели Алину, или знаете, где она находится позвоните в полицию по номеру 102 или 204-49-04.

Кстати, на прошлой недели в Пермском крае искали группу из 22 туристов – сплавщиков, в числе которых было 11 детей. Они двигались по реке Усьва по маршруту от Средней Усьвы до поселка Усьва, а потом перестали выходить на связь, в назначенный срок не вышли к конечной точке. Оказалось, что река обмелела и их путь затянулся, а связи не было. На поиски людей были подняты даже вертолеты.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Читать также

«Я не один, за мной бегут, тихо-тихо»: в Пермском районе после странного звонка пропал 30-летний мужчина

Друзья Сергея Панова и один из участников поисков уверены, что его убили [видео] (Подробнее...)