Синоптики рассказали о погоде в Прикамье на предстоящие выходные и на начало следующей недели

Знойная жара в Пермском крае сменилась похолоданием и дождями Фото: Евгения ГУСЕВА

Знойная жара в Пермском крае сменилась похолоданием и дождями. Как долго в нашем регионе простоит пасмурная погода, мы узнали у доктора географических наук, доцент кафедры картографии и геоинформатики, специалист ГИС-центра ПГНИУ Андрея Шихова

- Завтра, 15 июля, во многих районах Пермского края впервые за последние 3,5 месяца ожидаются сильные дожди, - говорит Шихов. - На востоке края, в частности в Горнозаводском районе, выпадет до 50 мм. В Перми может выпасть 10-15 мм - это будут первые существенные осадки за полтора месяца. А на юго-западе края, где засуха наиболее сильная, дождей будет меньше всего – от 3 до 10 мм. Температура воздуха на большей части края составит +12…+15 градусов, лишь на севере ожидаются прояснения и повышение температуры до +22.

В ночь на воскресенье, 16 июля, температурный фон будет в переделах +11…+15 градусов. Днем на севере региона потеплеет до +25, а в южных районах края и в Перми будет облачно и +18…+20, дождей не предвидется.

- Следующая неделя начнется с дождей и гроз в южных районах Прикамья, - говорит Шихов. - Температура на юге края составит +20...+22 градуса, на севере будет до +25, в Перми +22...+24, вечером, возоможно, прогремят грозы. Вторник наиболее благоприятный день для выпадения обильных осадков по югу края и в Перми. Температура составит +20...+23 градуса. В среду влияние циклона ослабнет, осадков будет меньше, температура воздуха составит +21...+26 градусов.

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