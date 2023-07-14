В пермском «Амкаре» презентовали новую форму футболистов

Новая форма будет по-прежнему красно-черной. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В пермском футбольном клубе «Амкар» накануне начала сезона провели пресс-конференцию.

Перед новым сезоном в клубе провели пресс-конференцию. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Президент клуба Валерий Чупраков, главный тренер Иван Черенчиков и представители партнера клуба букмекерской компании LEON ответили на вопросы журналистов.

Цель – перейти в «серебряную» группу

Как известно, в мае «Амкар» проиграл тюменским футболистам и потерял шансы выйти в премьер-лигу. В результате реформы дивизион «А» разделился на «серебряную» и «золотую» группы.

«Амкар» начнет сезон в «серебряной», пред ним стоит цель выйти в «золотую». Только оттуда можно попасть в премьер-лигу.

Первый матч сезона «Амкар» проведет 16 июля на выезде в Челябинске. А 29 июля пермские футболисты примут на своем поле липецкий «Металлург».

Валерий Чупраков признал, что амкаровцы второй год подряд неудачно выступают весной и «сливают» сезон.

Валерий Чупраков рассказал о бюджете клуба на новый сезон. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

О бюджете клуба

Бюджет «Амкара» в этом сезоне увеличится до 200 миллионов. Причем, 125 миллионов выделят из краевого бюджета, остальное добавят спонсоры.

Впрочем, возрастут траты и на переезды команды – из-за реформы ей придется больше ездить.

Валерий Чупраков объяснил, что во второй лиге бюджеты других клубов составляют от 180 до 300 миллионов, так что наш клуб будет не самым богатым.

О составе «Амкара»

Накануне нового сезона «Амкар» пополнился новыми игроками - вратарем Денисом Сафроновым и полузащитником Антоном Чебыкиным.

Денис Сафонов, который станет вторым голкипером пермского клуба, играл во второй лиге за ростовский «СКА». Антон Чебыкин – воспитанник пермского футбола – учился в академии ФК «Урал», затем играл в молодежной футбольной лиге за команду из Екатеринбурга.

Главный тренер клуба рассказал о составе команды в новом сезоне. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Всего сейчас в составе пермской команды 24 заявленных игрока.

О новой форме красно-черных

Футболисты «Амкара» в новом сезоне будут выступать в обновленной форме.

Дома форма будет красно-черной. Причем, цвета будут делить футболку ровно пополам, посредине – эмблема клуба. На спине под воротником будет надпись «красно-чёрные», как символ единения болельщиков и клуба. На внутренней стороне воротника футболки напечатаны цифры 4' 53' — это отсылка памятному матчу, который 20 лет назад вывел наших футболистов в премьер-лигу: Константин Генич и Константин Парамонов забили голы «Факелу» на 4-й и 53-й минутах.

Новые футболки будут выглядеть так. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На выезде футболки будут чисто белыми, с окантовкой рукавов и воротника в красно-черных цветах. На рукавах изображен абрис Уральских гор. Внутри под воротником будут значки, которые обозначают нефть, уголь, известняк и соль, который добывают в Прикамье.

О новом стадионе

Валерий Чупраков сообщил, что «Амкара» планируют построить новый стадион. По предварительной информации, он разместится в Камской долине.

По словам президента клуба, техзадание уже готово, предварительный проект планируют разработать к концу этого или к началу следующего года. - Не могу точно сказать, когда будет новый стадион, но точно при моей жизни, - пообещал Валерий Чупраков.