«Нам с детьми некуда идти»: многодетной матери с восемью детьми нужна помощь неравнодушных пермяков

Большая семья Марии Кирьяновой совсем скоро может замерзнуть в холодном дачном домике. Фото: личный архив.

Ситуации, в которую попала многодетная мать из Добрянки – не позавидуешь. 36-летняя Мария Кирьянова воспитывает восемь детей: пять мальчиков и три девочки от года до 13 лет.

Сейчас вся эта огромная многодетная семья вынуждена ютиться в крохотном дачном доме на окраине Добрянки, так как со съемной квартиры их попросили съехать. А впереди – осень, и они там попросту замерзнут. Сейчас этой большой семье нужна помощь неравнодушных людей.

Тяжело пережила трагедию

Так сложилось, что всех своих деток Мария родила от разных отцов.

- Она только доверится мужчине, забеременеет, как тот уходит, - объясняет родная сестра Марии Кирьяновой Светлана. – Когда боль от расставания проходит, она снова знакомится, но история, увы, повторяется.

Каждую свою беременность Мария сохраняла еще и потому, что в молодости пережила страшную трагедию: она потеряла своего первого ребенка.

- Мальчик родился, а через три дня врачи в роддоме сказали Маше, что он умер от пневмонии, - говорит Светлана. - Маша пережила огромный стресс и решила, что если Бог дает ей детей, то она будет рожать.

Родом многодетная мать из Ильинского района. Ее отец умер рано, а мама несколько лет пролежала парализованная и тоже умерла. Мария осталась сиротой, когда училась в восьмом классе. На воспитание девочку взяла тетя из Добрянки. Там девушка сначала окончила школу, потом выучилась на санитарку. Работала сестрой-хозяйкой в больнице, продавцом в магазине, а потом… мамой.

Квартиру на большую семью не снять

Со слов всех, кто знает эту семью, Мария – хорошая мать. Она не пьет и не курит, все пособия, что получает от государства, – тратит на детей. Все ребята, кроме самого младшего, устроены в школы и детские сады.

Сейчас многодетная мама живет гражданским браком с мужчиной-инвалидом по зрению, который взял ее с шестью детьми. Мария родила ему двоих детей и сейчас находится в декрете с годовалым сыном.

В 2012 году, когда родила второго ребенка, женщина получила материнский капитал, и сразу же потратила его на 17-метровую комнату в общежитии в Добрянке. Какое-то время она жила там, но когда семья росла, места всем не хватало, и женщина была вынуждена снимать квартиры. В последней съемной «двушке» большая многодетная семья прожила три года, но недавно хозяин попросил их съехать, так как решил продавать жилье.

- В Добрянке Мария пыталась встать на очередь, как сирота, но ее отправили в Ильинский, - рассказывает сестра Светлана. – Потом встала, как многодетная малообеспеченная. В итоге ждет своей очереди много лет, и сейчас лишь 469-я. А очередь не двигается от слова совсем. А на землю для многодетных она 159-я, и тут тоже ждать и ждать!

Причем, кроме оплаты съемных квартир, Марии приходится платить и за коммуналку в своей 17-метровой комнате. И так как там прописаны все ее дети, квартплата просто огромна, и нередко возникают просрочки по платежам. А значит, оформить субсидию уже не получается.

По закону все чиновники правы

Многодетная мать не раз обращалась в администрацию Добрянки с просьбой о помощи. Когда ей с детьми пришлось съехать с последней съемной квартиры, женщина умоляла чиновников выделить ей жилье хотя бы из маневренного фонда. Но в ответ ей прислали, что по закону «помещения маневренного фонда предоставляют только в случае, если в доме идет капитальный ремонт, если дом пострадал в результате ЧС или он признан аварийным».

Многодетная мать написала в прокуратуру, но никаких нарушений в действиях администрации прокурорская проверка не нашла.

Писала Мария и напрямую главе администрации Добрянского городского округа – Дмитрию Антонову: «Дмитрий Валерьевич, помогите, ну что мне, всю жизнь снимать жилье!? Нам с детьми некуда идти! Я одинокая мать. Люди, как узнают, что нас девять человек, даже слушать не хотят, чтобы сдать такой огромной семье жилплощадь! Я ходила в органы опеки, мне посоветовали продать свою комнату в общежитии, оформить ипотеку и купить хотя бы однокомнатную квартиру. А зачем мне однушка, когда мне для детских вещей минимум три шкафа надо!А еще старшим уроки нужно делать – а это письменные столы плюс вещи куда-то нужно положить. Мне вся Добрянка советует в суд идти, но как-то без суда обойтись хочется. Я готова даже на квартиру после пожара, сама восстановлю и ремонт сделаю. Помогите, пожалуйста, мне не к кому больше обращаться, кроме вас!»

- Направил в работу профильным специалистам, - ответил Дмитрий Антонов, но помощи многодетной семье так пока никакой и не пришло.

По закону все чиновники, конечно, правы. Но ведь оставлять на улице большую семью тоже нельзя! Мы в редакции «Комсомольской правды» хорошо знаем, что среди наших читателей есть немало неравнодушных людей. Если каждый, кого тронула эта история, поможет хоть небольшой суммой, то семья сможет продать комнату, добавить собранные средства и переехать в частный дом в Добрянке.

Помочь многодетной маме с детьми можно, переведя посильную сумму на банковскую карту, привязанную к номеру телефона 8-992-222-37-06 Мария Васильевна К.

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