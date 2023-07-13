В Перми 17-летний юнармеец задержал вооруженного грабителя

Юнармеец Захар Грязнов говорит, что пройти мимо беды, в которую попала продавщица, он не мог. Фото: личный архив.

- Ситуация была экстренная, и чтобы поймать преступника, пришлось думать очень быстро, - говорит 17-летний пермский подросток Захар Грязнов.

В начале лета Захар - он юнармеец, учится в пермской школе № 79, а в сентябре идет в 11 класс - задержал дерзкого вооруженного налетчика. Все случилось около девяти часов вечера, под конец рабочего дня, когда в торговом зале уже никого не было. В продуктовый магазин на улице Делегатской вошел мужчина с ножом в руках и, угрожая оружием, начал требовать деньги.

Продавщица перепугалась, и схватила телефон, чтобы набрать полицию, но налетчик зашел за прилавок, оттолкнул женщину и сам открыл кассу. Потом забрал оттуда всю наличность – около семи тысяч рублей – и кинулся бежать.

Перепуганная продавщица - за ним, громко прося помощи у прохожих. Крики женщины услышал Захар, который гулял в это время во дворе с друзьями. Парень оббежал дом и поставил налетчику подсечку. Грабитель не ожидал этого и полетел на землю. Применив боевой прием, подросток удерживал вооруженного налетчика до приезда полицейских.

Задержанным оказался 30-летний ранее судимый пермяк, он был в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас мужчина арестован, а похищенные деньги вернули законным владельцам.

- Нет, страха никакого не было, и полиция приехала быстро, - рассказал герой. – Откуда навыки? Я спортом занимаюсь. Раньше – легкой атлетикой, сейчас фитнесом и баскетболом. Я не мог пройти мимо, ведь воспитываюсь в семье, где прадед, дед и отец имеют боевое прошлое. В моей жизни такое испытание первое, но я планирую пойти по стопам родственников.

Начальник Управления МВД России по городу Перми Станислав Кравченко поблагодарил 17-летнего Захара Грязнова за проявленную смелость и умелые действия и вручил ему Благодарственное письмо, а также сказал слова признательности за воспитание сына отцу Захара - Сергею Михайловичу.

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