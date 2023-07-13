За жизнь девочки, которую изнасиловали и сожгли подростки в Пермском крае, продолжают бороться врачи Фото: Борис МЕРКУШЕВ

Последние новости о состоянии девочки, которую изнасиловали и сожгли подростки в Пермском крае на 13 июля 2023 года

Пермские врачи продолжают бороться за жизнь 15-летней девочки, которую 10 июля вертолетом санавиации доставили в Пермь из Октябрьского. Школьницу, которую пытался сжечь ее друг детства, госпитализировали в ожоговый центр. Ее родственники рассказали в соцсетях, что ребенка ввели в искусственную кому.

Состоянии девочки, которую изнасиловали и сожгли подростки в Пермском крае на 13 июля 2023 года по-прежнему крайне тяжелое

- Состояние пациентки без особых изменений, и по-прежнему оценивается, как крайне тяжелое, - сообщили в краевом минздраве. - Благодаря усилиям врачей Октябрьской ЦРБ состояние пострадавшей удалось стабилизировать, это позволило транспортировать ее вертолетом санавиации в Пермь. Накануне пермские врачи провели консультацию с коллегами из Ожогового центра при «Приволжском исследовательском медицинском университете», чтобы согласовать дальнейшую тактику лечения, - сообщили в Минздраве

В ходе консилиума специалисты из Нижнего Новгорода подтвердили, что в Перми пациентке оказывают всю необходимую квалифицированную медицинскую помощь. Несмотря на тяжесть травм, пермские врачи, делают все, чтобы сохранить жизнь и здоровье девочки. Правда, учитывая объем поражения, возникновения отрицательной динамики можно ожидать в любой момент. А дальнейшая транспортировка пациентки куда-либо чревата возникновением дополнительных фатальных осложнений. Поэтому врачи решили, что больше перевозить девочку не будут, и она продолжит лечение в Перми.

В уголовном деле девочки, которую изнасиловали и сожгли подростки в Пермском крае, могут появиться новые подозреваемые

Ожоги 80% тела девочка из Октябрьского, напомним, получила, когда 16-летний знакомый облил ее горючей жидкостью и поджег, а потом бросил умирать на рельсах. Подросток поссорился с любимой, напился, а злобу решил выместить на соседке, которую знал с детства, и которая попалась под «горячую руку».

Обожженную и окровавленную девушку, лежащую без сознания вдоль железнодорожных путей, увидел машинист поезда, он передал информацию на станцию, девочке вызвали «скорую», на место приехали оперативники.

В компании, которая выпивала в тот вечер, было трое подростков, но задержали, а потом и арестовали по обвинению в совершении бесчеловечного зверства, только одного, 16-летнего Степана (имя изменено, - Ред.). Первоначально ему предъявили обвинение по статье «Покушение на убийство», и 10 июля суд арестовал его на два месяца, до 8 сентября. Но через пару дней арестованному подростку ужесточили статью на «Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью» и перепредъявили обвинение.

- Следствию предстоит проделать огромную работу, - сообщил «КП» источник в силовых структурах. – Это допросы, экспертизы, очные ставки и так далее. Во время следствия будут появляться новые детали, и если в деле появятся новые подозреваемые, то следствию предстоит выяснить роль каждого из них в преступлении. Поэтому делать поспешных выводов местным жителям, которые переживают, что в компании было трое, а арестовали только одного, не стоит.

Кстати, для дальнейшего расследования уголовное дело было передано в первый отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СКР по Пермскому краю. А ход расследования резонансного преступления взял на контроль центральный аппарат ведомства.

Девочка, которую изнасиловали и сожгли подростки в Пермском крае назвала фамилию мучителя

Пока пострадавшая школьница находилась в Октябрьской ЦРБ и была в сознании, к ней в палату пришел отец. Девочка узнала папу и даже назвала ему фамилию своего мучителя.

- Когда я пришел в больницу на опознание дочери, она мне назвала фамилию одного из тех, кто на нее напал (речь идет о задержанном - Ред.) – рассказал «Комсомолке» отец девочки Николай Шихов. - Фамилии двух остальных, как мне известно, дочь назвала, когда ее забирала «скорая». Мы стараемся ни с кем не разговаривать, только с сотрудниками правоохранительных органов. Родители этих подростков с нами не связывались, да нам и не хотелось бы с ними общаться. Единственное, чего мы хотим - чтобы наша дочь выжила, и все виновные получили по заслугам.

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В соцсетях объявили сбор для пострадавшей школьницы, ей будет необходима длительная реабилитация. Люди, которых до глубины души тронула эта трагедия, оправляют по 300 - 500 рублей, а кто-то по 1000. Причем, деньги присылают не только из Октябрьского или из Пермского края, но и из соседних регионов. Девушка из Екатеринбурга, к примеру, перевела родителям обожженной школьницы сразу 10 тысяч рублей.

Все, кто тоже хочет оказать помощь пострадавшему ребенку, могут отправлять посильную сумму по номеру телефона ее Николая Шихова: 79082429095.

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