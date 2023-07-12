Вечером 12 июля Пермский край накрыло градом и шквалами

Последствия непогоды в Юрле. Фото: Парма-Новости / ВКонтакте (Никита Топорков)

Во второй половине дня 12 июля на территории Пермского края местами прошли грозы с сильным ливнем и градом. А некоторые района накрыли шквалы. Фотографии последствий стихии жители публикуют в социальных сетях.

В селе Юрла сильный ветер поломал и повалил деревья. Также там прошли дожди. Жители засняли на видео только последствия.

Стихия бушевала в Косе. Фото: Метеоролог и я / ВКонтакте (Алексей Снигирев)

В районе шести часов вечера стихия бушевала в Косе. Там выпал крупный град. Диаметр горошин составил около одного сантиметра.

Град в Косе. Фото: Метеоролог и я / ВКонтакте (Алексей Снигирев)

Также не повезло и жителям Березников. Город накрыл дикий шквал с грозой и сильным дождем. Настоящая буря наблюдалась в «Любимове». Судя по кадрам, кто-то не смог удержать в руках зонтик. Один из очевидцев написал, что «на отвороте на Пыскор словил дикий шквал с градом и молниями».

Буря в «Любимове». Фото: Березниковский рабочий / Telegram

Аналогичная ситуация и в Усолье. Там также прошел дождь, прогремела гроза и поднялся сильный ветер.

В Усолье прошел дождь и поднялся ветер. Фото: Метеоролог и я / ВКонтакте (Марина Кузнецова)

С непогодой столкнулись и Шемети. «Была гроза, сверкало, гремело, лило около 15 минут, но сильным ветром быстро всё сдуло», - сообщила одна из жительниц населенного пункта.

В Горнозаводске повалены деревья. Фото: Метеоролог и я / ВКонтакте

Также пользователи соцсетей пишут, что в Соликамске сверкают молнии. А вот жителей Куеды порадовал дождь. Вечером ливни прошли в поселках Сива и Северный Коммунар. В Горнозаводском районе, неподалеку от Койвы, прошел локальный шквал. В результате, были повалены деревья.