Антон Немкин награжден благодарностью за вклад в законотворчество

Депутат, член комитета по информационным технологиям, федерального координатора партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин отмечен наградой за вклад в законотворчество. Соответствующий документ подписал председатель Государственной Думы Федерального собрания РФ Вячеслав Володин.

«Благодарность Немкину Антону Игоревичу за вклад в законотворческую деятельность и развитие парламентаризма в Российской Федерации», - говорится в документе.

Антон Немкин был избран депутатом Государственной Думы в сентябре 2021 года. Он прошел в составе федерального списка кандидатов партии «Единая Россия» от Пермского края. В мае 2022 года он стал федеральным координатором партийного проекта «Единой России» «Цифровая Россия».

Немкин является экспертом в области цифровой экономики и систем информационной безопасности. За время своей работы в Государственной Думе инициировал ряд законопроектов. На сегодняшний день некоторые из них уже приняты. Еще четыре законопроекта в настоящее время находятся на рассмотрении в Госдуме. В частности, предложение ввести возможность регистрации юрлиц и предпринимателей по электронному адресу, регулировать привлечение медработников с иным образованием к оказанию медпомощи.