Пермские волонтеры «Пищи жизни» сняли документальный фильм о молодых добровольцах Донбасса

Фото предоставлено Ольгой Старостиной.

Добровольцы «Пищи Жизни» совместно с телеканалом RT сняли документальный фильм о молодых ребятах, которые помогают волонтерить на Донбассе. Одними из авторов и режиссеров фильма стала учредитель Пермского краевого отделения МБОО «Пища Жизни» Ольга Старостина.

- В это неспокойное время вместе с российскими волонтерами "Пища Жизни" дети-добровольцы помогают местным жителям в прифронтовых городах. У каждого из них своя судьба и мечта. Несмотря на пережитое, они сохранили человеческое начало. Они возрождают свой город и принимают участие в добровольческих проектах. Причем совершенно искренне и совершенно бесплатно,- рассказывал съемочной группе Николай Моргунов, глава Северодонецка.

Профессиональная команда RT вместе с волонтерами "Пища Жизни" трудились над созданием фильма на луганской земле. Фильм снимался в прифронтовом Северодонецке и в относительном тылу - районах Старобельска.

- В фильме рассказывается о 14-летней Соне, которая после школы идет к волонтерам и раздает горячее питание и хлеб пожилым людям. А позже успевает в танцевальный класс, где дети изучают русские народные плясовые. О 10-летнем Саше, дом которого в Кременском районе разрушен. Он видел, как рядом гибли люди и как его семье необходимо было уехать. Теперь он в безопасности, может посещать школу и ходит раздавать хлеб людям. Он дал слово маме, что будет помогать всем, лишь бы все были живы. В фильме несколько детских судеб, несколько историй и все они схожи в одном - дети помогают старикам, многодетным, кому сейчас особенно тяжело на Луганщине. Они искренние, чуткие, настоящие. И за ними - будущее страны, - добавляет Ольга Старостина.

Тем временем 11 июле исполнилось 500 дней, как волонтеры «Пищи Жизни» из разных городов страны помогают жителям Донбасса. На этот раз волонтеры разбили свой лагерь в Старобельском районе Луганской области. Частое желание приезжать на Донбасс волонтеры прозвали "донбасским синдромом". Местные жители нет-нет, да и спросят:" Вы же в следующий раз приедете?" Добровольцы весело кивают, чем доставляют радость северодончанам, рубежанам и временным переселенцам.

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