Кунгурский Терминатор «спас» 189 пассажиров Boeing, посадив самолет на Гудзон

Фото: Александр Осипович

Почти 15 лет назад, 15 января 2009 года, случилось Чудо на Гудзоне. В тот день в Нью-Йорке пассажирский самолет «Аэробуса-320» через полторы минуты после взлета столкнулся со стаей гусей. Птицы попали в оба двигателя и вывели их из строя. Командир корабля Чесли Салленбергер решил сесть на реку Гудзон. В результате знаменитого приводнения никто из 150 пассажиров и 5 членов экипажа серьезно не пострадал.

Позже самолет извлекли из воды, но больше он никогда не поднялся в небо. Его приобрел Музей авиации «Каролинас» в Шарлотте (в этот город «Аэробус» должен был прилететь во время своего рокового рейса). Теперь самолет является одним из самых популярных экспонатов.

Пилот Чесли Салленбергер превратился в настоящего «героя нации». Правда, находились и те, кто считал, что самолет можно было посадить и иным способом, а летчик подверг людей неоправданному риску. Однако комиссия по расследованию авиаинцидента пришла к выводу, что действия пилота были единственно верными.

Изобретатель из Кунгура Александр Осипович, который в свое время собрал точную копию Терминатора Т800 и обучил его разным способностям, в том числе и пилотированию самолета, решил провести эксперимент на симуляторе и проверить, как бы робот действовал в подобной ситуации, будь он пилотом самолета.

Как рассказывает Осипович, эксперимент не досконально повторяет ситуацию, сложившуюся в Нью-Йорке. Так как Терминатор управлял не аэробусом А-320, а Boeing 737-800, потому что пока умеет пилотировать только этот самолет. Действиями Терминатора Осипович остался доволен. Ему удалось посадить самолет без повреждений.

- Никто не спорит, Чесли Салленбергер совершил настоящее чудо, но при посадке он все же повредил часть обшивки самолета, из-за чего вода стала просачиваться в салон, - говорит Осипович. - Робот же, летя над водой, использовал эффект "экрана". По сути, экранный эффект — это воздушная подушка, только образуемая путем нагнетания воздуха не специальными устройствами, а набегающим потоком. То есть крыло создает подъемную силу не только за счет разреженного давления над верхней плоскостью, а дополнительно за счет повышенного давления под нижней плоскостью, создать которое возможно только на очень небольших высотах (от нескольких сантиметров до нескольких метров). Также воздух над водой холоднее, а чем холоднее, тем плотнее, тем больше подъемная сила, соответственно уменьшается предельная скорость сваливания. Робот, зная досконально предельно допустимые летно-технические характеристики самолета и силу удара балансировал между потерей скорости и недопущением сваливания, и когда сила удара, по его расчетам, была оптимальна, чтобы не допустить разрушение корпуса самолета, посадил его без повреждений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я хочу встретиться с тобой лицом к лицу». Житель Прикамья создал настоящего Терминатора, и теперь он жаждет встречи с Арнольдом Шварценеггером

Робот умеет синтезировать речь, распознавать лица, пол и возраст человека, звонить по сотовому и стрелять из пистолета [фото, видео]