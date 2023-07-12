В Минтербезе Прикамья перечислили, сколько сил было задействовано при поиске туристов на Усьве

Скриншот видео ГУ МСЧ по Пермскому краю.

Настоящий переполох устроили самодеятельные туристы, которых всем миром искали на реке Усьве. Напомним, в Пермском крае 22 человека, из которых половина были дети, решили сплавиться по реке от поселка Средняя Усьва до поселка Усьва. В назначенный час они не появились в конечном пункте маршрута, и водитель автобуса, который их должен был забрать, поднял тревогу.

О хронологии событий и о том, сколько сил было задействовано в поисках, в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) рассказал первый заместитель министра территориальной безопасности Пермского края Альберт Марданов.

- Как развивались события?

- Вечером 10 июля водитель позвонил диспетчеру тревожного телефона и сообщил, что к назначенному времени туристическая группа не появилась в конечной точке маршрута.

В этот же день эту группу увидел егерь в районе Грузинского моста. И была информация о том, что у них был запас еды на 12 дней.

В районе Грузинского моста имеются сухие пороги протяженностью более 5 километров. Катамараны там не могут пройти, поэтому участникам тургруппы пришлось нести их и имущество на себе. Мобильная связь там отсутствует.

Эта группа на связь не выходила, она была не зарегистрирована.

- Когда и кто первым обнаружил группу?

- 11 июля после активных поисков приблизительно в 14.40 начальник службы спасения Губахинского муниципального округа Владимир Парчевский, когда поднимался вверх по течению на своей лодке, обнаружил выше поселка Безгодово туристическую группу. Он об этом сразу сообщил диспетчеру. Со слов участников группы, они не потерялись, а просто медленно перемещались по маршруту. Затем они продолжили путешествие.

- Сколько сил было задействовано в поисках?

- В поисках принимали участие спасатели Губахинского аварийно-спасательного формирования, работники территориального управления Усьвы, сотрудники полиции, спасатели Пермской краевой службы спасения, сотрудники регионального подразделения МЧС, волонтеры.

Было привлечено более 50 человек личного состава и 14 единиц техники. Планировалось прибытие группы из Национального центра поиска пропавших детей с тремя поисковыми квадрокоптерами. По распоряжению министра МЧС России к месту поиска туристов из Казани вылетел вертолет Ми-8.

На место выезжали заместитель председателя правительства Пермского края, министр территориального развития Алексей Борисов, начальник Главного управления МЧС по Пермскому краю Александр Урусов.

- Грозит ли группе какой-то штраф или предупреждение?

- Сейчас мы будем проводить все проверочные мероприятия совместно с компетентными органами. Как известно, группа отправилась на сплав самостоятельно, и не была зарегистрирована. У нас в соответствие с постановлением федерального правительства «О некоторых вопросах обеспечения безопасности туризма в Российской Федерации» организациям, индивидуальным предпринимателям установлен регламент – необходимо уведомить МЧС России за 10 дней о своем походе по труднодоступной местности. Что касается ответственности, у нас есть Кодекс об административных правонарушениях, он содержит статью об ответственности за нарушение законодательства. Сейчас мы работаем с нормативной базой, чтобы дать правовую оценку этому факту.

- Как можно зарегистрировать туристическую группу?

- На официальном сайте ГУ МЧС России по Пермскому краю есть специальный раздел «Регистрация туристических групп».

Также можно отправить уведомление по адресу электронной почты оперативной дежурной смены Центра управления в кризисных ситуациях регионального МЧС России ods.cuks@59.mchs.gov.ru, с пометкой «Заявка на регистрацию туристской группы» или сделать это по телефону: 8 (342) 258-40-01 (доб. 486 или 487).

Или можно направить заказное почтовое отправление с уведомлением о вручении, по адресу: 614990, город Пермь, ул. Екатерининская, д. 53 «А»;

Также можно зарегистрировать тургруппу при личном обращении в Главное управление МЧС России по Пермскому краю.

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