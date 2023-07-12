Причиной запаха гари в Перми стали пожары в соседних регионах

Запах гари чувствуется в разных районах Перми. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 12 июля пермяки в социальных сетях начали массово сообщать, что в городе сильно пахнет гарью.

«Индустриальный, Свердловский районы, пахнет гарью», «Я за городом, на даче, тоже пахнет», - пишут читатели "КП".

Действительно, запах дыма в Перми присутствует, это подтверждают и различные ведомства. В МЧС по Пермскому краю рассказали, что дым пришел к нам из соседних регионов - в Свердловской области и Республике Башкортостан бушуют сильные лесные пожары.

Кроме этого, с 17 часов 11 июля и до сих пор пожарные борются с ландшафтным пожаром в Камской долине, там огонь охватил уже 2 гектара.

- Угроза распространения лесных пожаров на территории Пермского края нет, - сообщает МЧС.

Синоптики также подтверждают версию о том, что запах гари в Перми возможен из-за пожаров в Свердловской области. Погода благоприятствует накоплению вредных примесей в атмосфере, при юго-восточном ветре запаха гари как раз скапливается над Пермью.

В Роспотребнадзоре по Пермскому краю сообщают, что организовали мониторинг качества атмосферного воздуха на территории жилой застройки. Специалисты отберут пробы воздуха и исследуют его на содержание загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу при пожарах.

Эпидемиологи советуют в подобных случаях меньше находиться на улице, надевать маски, закрывать окна и пользоваться кондиционерами и очистителями воздуха. Можно провести влажную уборку, пить больше воды, поменьше физической активности, если вдруг почувствуете себя плохо, обращайтесь к медикам.

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