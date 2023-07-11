В дни празднования 90-летия Чусового в городе царила праздничная атмосфера

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В минувшие выходные жители Чусового отметили 90-летие родного города. В городских скверах и на улицах города-юбиляра царила праздничная атмосфера.

В юбилейные дни на улицах города было многолюдно. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Наш город в последнее время просто преобразился! – говорят с улыбкой горожане. - По-новому стала выглядеть улица Ленина, наш исторический центр. Сегодня у нас настоящий праздник!

Исторический центр города в последнее время просто преобразился. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Действительно, по всему городу выступают артисты и музыканты. На сцене в городском сквере проходит праздничный концерт. Взрослые и дети спешат на веселые аттракционы. Для желающих подкрепиться работают павильоны.

Перед жителями города выступали артисты. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На сцене чествовали почетных горожан. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Особенно многолюдно на улице Ленина. Она и в самом деле преобразилась буквально на глазах.

Глава Чусового Сергей Белов рассказал, что делается для развития города. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Это исторический центр Чусового, который начинался с завода, статус города ему был присвоен в 1933 году, - объясняет Глава Чусовского городского округа Сергей Белов. – Здесь жили наши заводчане, наша гордость - в домах, построенных в стиле сталинского конструктивизма. И было очень обидно, что это пространство долгое время пребывало в запустении.

На улице Ленина установили красивые аутентичные фонари. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сейчас фасады домов и кровли отремонтированы.

Цвета фасадов выбирали в соответствии с колерной расцветкой архитектурного стиля. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Мы использовали колерные паспорта того времени, сохранили архитектурный облик зданий при ремонте крыш, - объясняет Сергей Белов. – Кроме того, заменили бетонные опоры освещения, установленные уже в постсоветское время, на аутентичные красивые фонари.

На примере улицы Ленина отрабатываются городские стандарты по содержанию, в том числе, остановочных комплексов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Облагородили и пространство вокруг отремонтированных домов - обустроили газоны, тротуары, поставили лавочки. И теперь в вечернее время здесь много гуляющих.

В городе стало больше красок. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Одно из моих любимых место здесь - локация, где расположены школа №14 «Подросток», здание банка и детский сад «Калейдоскоп», - признался Сергей Белов. - Здесь находится Сквер Патриотов, мы планируем установить в нем мемориал в память о погибших воинах.

В городе появилось много мест для прогулок. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Горожане с удовольствием следили за водным шоу. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Глава города объясняет, что важно не только благоустроить территорию, но и поддерживать в ней порядок.

- На примере улицы Ленина мы разработали стандарты содержания социальных объектов и транспортной инфраструктуры, и в дальнейшем будем масштабировать их на весь город, - говорит Сергей Белов. – Ведь преображение города с благоустройством улицы Ленина отнюдь не заканчивается. В новой части города предстоит масштабная реконструкция улиц Мира, 50 лет ВЛКСМ, Коммунистической и других. В последние пять лет мы вкладываем средства в комфортную городскую среду и в транспортную инфраструктуру, в строительство многоквартирных домов. А деньги привлекаем благодаря участию в разных конкурсах и программах. Например, в 2019 году мы выиграли во всероссийском конкурсе по благоустройству малых городов и исторических поселений, который проводится Минстроем РФ в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Перед жителями города-юбиляра выступали музыканты. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Действительно, благодаря проекту «Чусовские атланты», чусовляне, победив в конкурсе Минстроя РФ, выиграли 80 миллионов на реконструкцию улицы Ленина. А затем привлекли еще более 500 миллионов - средства фонда капитального ремонта, краевого бюджета, а также других федеральных фондов.

Чусовой - город молодых! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Аналогично мы привлекаем деньги и на другие проекты: это и улица Коммунистическая, где реализуется проект «Аллея молодежи», и парк «Ермак», проект которого также победил в конкурсе малых городов, - говорит Сергей Белов. - В целом за последние пять лет нам удалось привлечь из разных источников более 900 миллионов рублей.

Для детей устроили веселые аттракционы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

И еще одно важное достижение: по вечерам школьники и взрослые спешат потренироваться на спортплощадках, где с ними занимаются профессиональные тренеры.

- Благодаря краевой поддержке мы каждый год открываем новый школьный стадион и несколько спортплощадок, - объясняет Сергей Белов.

Моменты праздника. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Со временем в городе появится много новых деревьев. Уже сейчас на городских улицах разбиваются цветники. А постепенно вместо «сорных» американских кленов тут вырастут березы, ели и сосны. А также – множество рябин, которые станут настоящим зеленым символом Чусового.

Чусовому - 90! Все только начинается! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Сегодня Чусовой продолжает оставаться одним из важных промышленных центров Прикамья, - отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, поздравляя жителей города с юбилеем. - Здесь создана территория опережающего развития, в рамках которой открываются новые производства и рабочие места. Со своей стороны, вместе с жителями, предприятиями и организациями Чусового - стараемся сделать город более комфортным и уютным для жизни: приводим в порядок дороги, строим и ремонтируем социальные объекты, благоустраиваем парки. Спасибо каждому из вас за неравнодушие и искреннюю любовь к родному городу!