Пермский психоаналитик предположил, что могло двигать подростком, который сжег девочку

Фото с соцстраницы обвиняемого подростка.

Жуткий случай с надругательством над девочкой и попыткой ее заживо сжечь взбудоражил поселок Октябрьский.

Многие пользователи соцсетей отказывались верить, что все это мог совершить подросток, которого они знали как «обычного» мальчика.

Обстоятельства этой жестокой расправы ведущие прямого эфира Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) обсудили с пермским психологом-психоаналитиком Николаем Стрелковым.

- Николай, тому, кого сейчас обвиняют в этом чудовищном преступлении, всего 16 лет. То есть – это юный возраст…

- Подросток сам по себе это очень агрессивное существо, и все исследователи в этом мнении сходятся. У подростков очень много энергии, это в них биологически заложено для того, чтобы они отделялись от родителей, создавали какое-то пространство, взрослели. То есть у них в голове в этот период – в 14, 15, 16 лет – происходит очень мощное взбаламучивание. В таких случаях обычно говорят: «Творят все, что хотят». Это все знают, все это проходили.

Но есть маленькое «но»: у детей, которые психологически гармоничны, эмоциональные агрессивные импульсы все-таки контролируются «внутренним родителем», который очень четко, по Маяковскому, разделяет, что такое хорошо, что такое плохо. Они могут, допустим, помучить жучков-паучков, но не переходят на животных. Кое-кто все же переходит на этот уровень, и издевается над кошками, собаками. А некоторые, у которых, может быть, больше этой самой энергии и атмосфера, в которой они росли, была не очень здоровая, могут перейти и на уровень человека в своих агрессивных импульсах.

- Кто-то из соседей говорит, что он и мухи обидеть не мог, что они не верят, что он мог совершить такое…

- Первое, что у человека происходит, когда он узнает о таких событиях – это шок и отрицание: «Нет! Такого не может быть! Я в это не верю!» Любому культурному человеку не хочется, чтобы в его информационном пространстве было что-то ужасное. Нередко так бывает и потому, что поверить – значит, принять на себя какую-то ответственность, признать, что ты где-то что-то недосмотрел, пропустил.

- То есть в головах подростков такие желания могли сидеть давно, а алкоголь мог их высвободить?

- Действительно, алкоголь в таких случаях – это как машинное масло на заржавевшую дверку. Но то, что скрывается за этой «дверкой», никак не вызвано алкоголем. Если там сидит какая-то пружина, спиртное может поспособствовать тому, чтобы ее высвободить.

- Могла ли сказаться на сознании ребенка профессиональная деятельность ребенка? Как известно, мама обвиняемого является сотрудницей ГУФСИН, а отец в прошлом работник полиции. Сейчас семья неплохо зарабатывает, и подросток, как говорят, причислял себя к «золотой молодежи».

- Одно с другим напрямую не коррелируется. Хотя, действительно, такие структуры как пенитенциарная система, полиция, отбирают людей достаточно жестких. И на ребенка, тем более, если у него присутствует некий генетический потенциал повышенной агрессивности, это может оказывать какое-то влияние, такое, что он будет развиваться в рамках так называемой социопатической личности. То есть такого человека, для которого ничего не стоит нарушать границы других людей, быть импатичным, то есть не чувствовать страданий и боли другого человека и просто делать то, что хочется.

- После этого случая многие заговорили о том, что в ситуации надо было разбираться заранее, проводить профилактику. Насколько это продуктивно было бы в данном случае?

- Мы сейчас не имеем полной информации - как они вели себя в школе, выпивали раньше или нет, какая атмосфера царила в семье. То есть не можем сказать, были ли заранее заметны какие-то предпосылки для совершения такого чудовищного поступка и необходима ли была профилактическая деятельность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что известно о подростке, который сжег 15-летнюю соседку после расставания с любимой

Подозреваемый в сожжении девочки в Пермском крае подросток фотографировался с оружием и считал себя «золотым мальчиком» (Подробнее…)

Вскрылись новые подробности ЧП в Октябрьском, где сожгли девочку

Из одежды на школьнице, лежащей на железнодорожных путях, были одни носки (подробнее…)