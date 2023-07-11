В Прикамье пропала группа туристов 11 июля: что известно о ЧП на Усьве

В пропавшей группе было 11 взрослых туристов и 11 детей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Прикамье пропала группа туристов 11 июля. Рассказываем, что известно о ЧП на Усьве

В Пермском крае на реке Усьве ищут группу из 22 туристов, среди них 11 детей. На воду отдыхающие встали 4 июля, а в конечную точку маршрута - поселок Усьва туристы должны были прийти 9 июля. В назначенное время на место выхода из маршрута - в поселок Усьва Горнозаводского городского округа - прибыл водитель туристической группы. 9 июля он должен был встретить туристов, но группа на точке завершения маршрута так и не появилась. И до настоящего времени на связь не вышла.

На поиски пропавших в Прикамье туристов 11 июля отправили следователей, сотрудников уголовного розыска и участковых

- Мы собрали всех, кого смогли, - рассказал начальник отделения МВД России по Горнозаводскому городскому округу подполковник полиции Дмитрий Жильцов. – С утра из Средней Усьвы пешком по реке отправились и следователи, и сотрудники уголовного розыска, и участковые. Связь с ними тоже сейчас пропала – там ее просто нет.

Тем не менее, все надеются на благополучный исход поисков – каких-то особых опасностей при сплаве по Усьве, тем более обмелевшей, в это время года вроде бы быть не должно.

Руководитель турклуба рассказал, что могло произойти с пропавшими на сплаве в Прикамье 11 июля туристами

- Не знаю, кому пришло в голову проводить летний сплав на реке Усьва, сейчас там одни камни и нет воды, - рассказал о вероятной причине невыхода в назначенное время группы сплавщиков руководитель пермского туристического клуба «Твои яркие выходные» Алексей Светлаков. - Обычно на Усьве проводятся весенние сплавы, летом двигаться по этой реке сложно.

Причин, по которым туристы до сих пор не вышли маршрута, может быть несколько. Их «КП» назвал опытный инструктор.

- Главной причиной задержки может стать отсутствие воды в Усьве, из-за этого туристы вполне могли пропороть катамаран и потом продолжить путь пешком, - продолжает Алексей Светлаков. – Ну или может, много алкоголя взяли или просто понравилось отдыхать. Пропасть на Усьве негде, они обязательно выберутся, но лучше будет отправить им помощь.

Голодают ли пропавшие туристы? Что касается еды, то взятых с собой съестных запасов группе должно хватить, ведь в жару много есть не хочется. К тому же, обычно питание на сплав берут с запасом на 1-2 дня, и не только организаторы, но и сами туристы. Так что голод грозить им не должен.

Вдобавок, если у сплавщиков появились на маршруте непредвиденные проблемы, то они могут не проходить весь запланированный маршрут в 175 км, а выйти, к примеру, в поселке Безгодово – это в 120 км от начала маршрута или в Шумихинском, это 165 км от Средней Усьвы.