Звезды балета Большого театра выступят в Перми на эспланаде

Прима-балерина Большого театра Светлана Захарова исполнит миниатюру «Умирающий лебедь» Фото: Иван МАКЕЕВ

В Перми продолжаются праздничные мероприятия, посвященные 300-летнему юбилею города. В рамках фестиваля «Город встреч», который открылся 17 июня концертом группы «Чайф», пройдет хореографический проект «Танцуй. Открывай».

В субботу, 15 июля, на эспланаде весь день будут проходить выступления танцевальных коллективов. (0+)

В 14.00 большую концертную программу откроет танцевальная студия FREAK DANCE STUDIO. После этого пройдут мастер-классы по джаз-фанк и хип-хоп от призера мировых чемпионатов Валерии Кан. Затем выступят другие танцевальные коллективы, в том числе, театр балета Fouetté.

Но главным событием этой танцевальной субботы станет выступление звезд Большого театра. Оно начнется в 20.00.

Народная артистка России, лауреат Государственной премии России, прима-балерина Светлана Захарова исполнит балет «Revelation» хореографа Мотоко Хираяма на музыку из кинофильма «Список Шиндлера», а также миниатюру «Умирающий лебедь» на музыку Сен-Санса под аккомпанемент оркестра.

Дуэт из балета «Укрощение строптивой» и па-де-де из балета «Колокола» исполнят прима-балерина Екатерина Крысанова и премьер Владислав Лантратов. Ведущая солистка Кристина Кретова и премьер Игорь Цвирко представят дуэт из балета «Легенда о любви» и номер «Танго».

Также в программе вечера адажио из балета «Спартак» и па-де-де из балета «Дон Кихот» в исполнении примы-балерины Елизаветы Кокоревой и первого солиста Алексея Путинцева.

Вход на эспланаду свободный.

События хореографического проекта «Танцуй. Открывай» будут продолжаться в Перми до 30 июля каждые выходные.