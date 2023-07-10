Во время визита в Пермь Денис Пушилин рассказал, как идет восстановление освобожденных территорий

Фото: Андрей МАТЛИН

- Знакомим с Прикамьем, рассказываем и показываем, чем можем быть полезны Донбассу, - поделился на своей странице в ТГ-канале губернатор Прикамья Дмитрий Махонин во время визита в Пермь Дениса Пушилина. - Жители ДНР всегда могут рассчитывать на друзей из Пермского края. Будем и дальше помогать развиваться новым регионам нашей страны.

Сейчас Донбассу предстоит в короткие сроки восполнить пробелы в обеспечении региона цифровыми сервисами. И ВРИО Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин принял участие во всероссийском форуме «Строим цифровой регион», который стартовал в Пермском крае.

Денис Пушилин в Перми посетил выставку "Орудие Победы". Фото: Андрей МАТЛИН

Также Донбассу для восстановления нужны будут специалисты в разных отраслях. На встрече с Денисом Пушилиным руководители пермских вузов сообщили, что готовы будут принимать студентов из Донбасса по целевому набору.

- Самое главное - есть желание развиваться, полноценно интегрироваться в Россию, - заверил Денис Пушилин. - Мы вернулись домой, теперь нужны всеобъемлющие шаги по всем направлениям. Справимся. Будем работать. Будем взаимодействовать. Будем перенимать успешный опыт. Все получится.

Денис Пушили отметил, что наши регионы похожи, и могут оказывать друг другу помощь в развитии.

- Для меня было большим открытием то, насколько наши регионы похожи, в том числе и по структуре экономики, - подчеркнул он. - Мы договорились с губернатором Пермского края о сотрудничестве, и я думаю, что это пойдет на пользу обоим нашим регионам. Мы сконцентрированы на взаимодействии по всем направлениям. Уже выстраиваются линейные связи между нашими вузами, и это нужно развивать и поддерживать. Начали сотрудничество между собой наши ботанические сады. В Пермский край приезжают на лето наши школьники, и пермские вузы подготовили для них интересную программу.

В НОЦ ПНИПУ главе ДНР показали разработки пермских ученых и студентов. Фото: Андрей МАТЛИН

Глава ДНР отметил, что благодаря помощи федерального центра и регионов удается быстро восстанавливать освобожденные территории.

- Например, в Мариуполе восстановление происходит рекордными темпами, - сообщил Денис Пушилин. – Быстро восстанавливается жилье и социальные объекты. Люди это видят, в итоге количество тех, кто вернулся, превзошло наши ожидания. Мы рассчитывали, что до конца года вернется около 200 тысяч человек, а на начало весны зафиксировали 280 тысяч проживающих Здесь важна помощь и федерального центра, и регионов. Мы настроены достаточно оптимистично, город приобретает совсем другой вид и становится лучше, чем был.

Денис Пушили напомнил о значительном потенциале Донбасса.

- Сейчас нам помогают, в том числе, восстанавливать освобождаемые территории, и Донбасс в долгу не останется, - объяснил он. - Закончится специальная военная операция, и все будет восстановлено. А потенциал у региона очень большой, в том числе и в плане развития промышленности. Мы точно найдем точки соприкосновения, и Донецкая народная республика сможет внести свою лепту в развитие страны в целом.

Сотрудничество Прикамья и Донбасса может развиваться не только в экономической сфере. Например, можно было бы организовать в Пермском крае гастроли донецких театров.

- У нас после 2014 года произошла переоценка ценностей, и это коснулось, в том числе, и культуры, - рассказал Денис Пушилин. - В наших театрах, и в нашей филармонии стали наблюдаться аншлаги, очень трудно было достать билеты. Сейчас ситуация немного изменилась в связи с безопасностью, но все наши артисты на месте, они готовы гастролировать, и им есть, что предложить и показать в регионах России, в том числе и жителям Пермского края.