Влетел в палатку: Подробности с разбившимся в Кунгуре мотодельтапланом

Фото: скриншот видео "Мой город Пермь"/ВКонтакте

Сегодня, 9 июля, на фестивале воздухоплавания «ПроНебо» в Кунгуре произошло ЧП: пилот мотодельтаплана не смог набрать нужную скорость для взлета и, немного оторвавшись от земли, рухнул прямо на палатку, которую разбили одни из гостей фестиваля.

Момент крушения попал в объектив одного из гостей фестиваля. Видео опубликовали в паблике «Мой город Пермь». После крушения к месту ЧП побежали люди. Одни с криками вызвать скорую, другие, не в силах сдержать эмоции, выражались отборными матерными словечками. Завалившийся на бок после падения мотодельтаплан общими усилиями поставили на колеса, а к месту тут же подъехала скорая. К счастью, кроме техники никто не пострадал.

- По уточненной информации предоставленной прокуратурой на транспорте, дельтаплан влетел в пустую палатку, в которой зрителей не было, пострадавших в результате происшествия нет, дельтапланерист не пострадал. По факту происшествия с дельтапланом правоохранительными органами проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщили Министерстве территориальной безопасности Пермского края.

Тем временем жители Пермского края задаются вполне разумными вопросами: почему мотодельтапланерист выбрал место для взлета рядом с палаточным лагерем? А если бы там были люди?

Сейчас в этих и других вопросах разбирается Уральская прокуратура на транспорте.

- Пермской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия, по итогам которых будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности полетов, - сообщили в надзорном ведомстве.

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