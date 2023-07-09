В Перми первая брачная ночь молодоженов закончилась убийством

Преступника приговорили к семи годам колонии строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свадьба пела и плясала в доме под снос с 13 на 14 декабря 2022 года. Жениху Петру (имя изменено - Ред.) 27 лет, он приехал в Пермь из Карагайского района. Жить парню было негде, он нашел приют в бараке среди бомжей по улице Белозерской в Орджоникидзевском районе. Вскоре Петя познакомился с 34-летней Надеждой из соседнего дома под снос. Несмотря на разницу в возрасте, одинокие сердца решили объединиться. В ЗАГС за штампом влюбленные не пошли, но свадьбу сделали. Гуляли бомжи весело. А потом наступила первая брачная ночь.

Хозяева и гости торжества разбрелись по разным комнатам, благо места много, улеглись на фуфайки, половики, коврики, куртки, а вот молодоженам обитатели барака сделали сюрприз. Брачное ложе устроили в отдельной комнате. На полу с ковром лежал приличный целый чистый матрас – полуторка. Застелен он был новым белым постельным бельем. А еще к ногам любимой молодожен бросил женскую норковую шубу и поставил розу. Цветок был уже потрепан, почти засох, но в кружке на полу роза подчеркивала особенность момента. Любовь и романтика царила в комнате!

Все в доме ночью уснули, бодрствовал только сосед молодоженов. 62–летний мужчина никак не мог угомониться в комнате за стеной. Он кричал, топал ногами. Возможно, пенсионер злился на молодых. Молодая жена вышла в коридор, пенсионер обозвал ее нецензурно. Муж пришел в комнату к язвительному соседу и решил разобраться с ним по–мужски, вступиться за любимую. Петр бил обидчика жены руками, ногами, а потом взял лыжную палку и наносил ею удары по голове и телу оппонента, пока сосед не потерял сознание.

К утру обитатели дома обнаружили в комнате труп пенсионера, и Петра увезли в отдел полиции.

«Уголовное дело расследовалось по статье: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Наказание до 15 лет лишения свободы. Обвиняемый ранее отбывал срок за кражу и мошенничество, освободился весной 2021 года», - сообщила следователь СО по Орджоникидзевскому району город Пермь СУ СК РФ по Пермскому краю Александра Юрьева.

Суд Орджоникидзевского района Перми приговорил мужчину к семи годам колонии строгого режима. Приговор в законную силу вступил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дело об убийстве 6-летней девочки, найденной в колодце в Пермском крае, прекращено

Уголовное дело по статье «Убийство» в отношении многодетного отца Виктора Мошкина прекращено «в связи с отсутствием события преступления» (Подробнее...)