«Урожайность вырастет в полтора раза»: пермские ученые создали активатор роста овощей

Урожай будет, несмотря на засуху. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Прикамье стоит аномальная жара и засуха. За три последних месяца в регионе выпало лишь 50 миллиметров осадков, что составляет 28 процентов от нормы. И такая засуха стала рекордной за последние 140 лет.

И дачники, и селяне с тоской посматривают на поля – не пропадет ли урожай. Тем временем Ученые Пермского политехнического университета запатентовали удобрение – «активатор роста» для борьбы с неурожаем и засухой. Оно обеспечивает ускорение роста и плодоношения овощей, улучшает вкус, а также избавляет растения от засухи за счет пористой добавки и кристаллизационной воды. Эксперимент показал, что рост овощей и приправ с применением удобрения повышается от 20 до 51 процентов.

- Сырьем для разработанного нами удобрения стали сточные воды, которые содержат аммонийный азот и фосфат-ион. Как правило, они образуются на химических заводах и животноводческих фермах. Собирая выпавший осадок со сточных вод и подсушив его, мы получили мелкодисперсного белесого порошка, а затем сформировали из него гранулы размером 1-5 миллиметров, - рассказал доцент Пермского политеха, кандидат технических наук Андрей Старостин.

Кроме сточных вод, сырьем для активатора роста служат пористый кремнезем и кремнезоль, выделенные из производственных отходов.

— Наличие пористой добавки и кристаллизационной воды в составе удобрения оказывает влагоудерживающий эффект в период засухи, а в период проливных дождей добавка не вымывается из почвы, что актуально для Крыма в нынешних условиях дефицита воды, а также других регионов России, страдающих от засухи, - сообщила старший преподаватель кафедры химических технологий Евгения Кузина.

Кроме того, удобрение будет полезно и северным регионам России с коротким летом. Активатор роста способствует синтезу хлорофилла и развитию корневой системы, заявили химики.